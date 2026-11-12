Tuyên bố của chàng trai hơn 9 tuổi sau 'đám cưới' với Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn qua giọng hát ngọt ngào. Gần đây, tại đêm nhạc ở Hà Nội, tiết mục kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định nhận được sự yêu thích đặc biệt từ khán giả. Cả hai cùng tái hiện khung cảnh đám cưới từng xuất hiện trong MV Thiên Đường Với Người Thương cũng như kết hợp trong tiết mục Dắt Anh Chơi Hội.

Màn tương tác tự nhiên, những khoảnh khắc tình tứ cùng phần trình diễn ăn ý khiến người xem không khỏi thích thú. Đặc biệt, hình ảnh cô dâu Phương Mỹ Chi sánh đôi bên chú rể Bảo Định nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi kết hợp ăn ý cùng Bảo Định trên sân khấu.

Mới đây, Bảo Định tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong tiết mục cùng Phương Mỹ Chi. Đi kèm những hình ảnh này, nam diễn viên bày tỏ: "Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức. Như một giấc mơ đẹp đến nỗi lưu luyến mãi không muốn thức dậy.

Một lời cảm ơn gửi vào gió, một lời chúc gửi vào trăng và một lời hứa gửi vào những cơn mưa. Khi gió thổi đến sẽ là những thầm thì biết ơn, khi đêm sáng trăng thì sẽ thấy không còn sợ hãi và khi mưa đến sẽ giúp rửa trôi những muộn phiền".

Chia sẻ của Bảo Định nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích trước những cảm xúc mà nam ca sĩ dành cho màn kết hợp đặc biệt này. Một số người còn hài hước nhắc lại hình ảnh cô dâu, chú rể trên sân khấu, cho rằng cả hai quá đẹp đôi và có tương tác tự nhiên.

Khán giả yêu thích màn kết hợp của Phương Mỹ Chi và Bảo Định.

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á quân chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013. Từ hình ảnh cô bé dân ca với giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ từng bước xây dựng chỗ đứng riêng trong thị trường âm nhạc. Cô không ngại thử nghiệm những chất liệu mới, kết hợp âm hưởng truyền thống với pop, rap và các xu hướng âm nhạc hiện đại.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có nhiều bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ duy trì hoạt động biểu diễn, ra mắt sản phẩm âm nhạc và tham gia các chương trình giải trí. Cô cũng ngày càng được đánh giá cao nhờ khả năng làm chủ sân khấu, tư duy sáng tạo và sự đầu tư chỉn chu cho từng dự án. Thay vì đóng khung bản thân trong hình ảnh ca sĩ dân ca, Phương Mỹ Chi cho thấy mong muốn mở rộng giới hạn nghệ thuật và tiếp cận nhiều nhóm khán giả hơn.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện cảnh đám cưới.

Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Bảo Định cũng là một trong những đồng nghiệp có màn kết hợp đáng chú ý với Phương Mỹ Chi. Cả hai từng phối hợp ăn ý trong MV Thiên Đường Với Người Thương, đặc biệt là những phân cảnh tình cảm và màn hóa thân thành cô dâu, chú rể. Khi đưa tiết mục lên sân khấu, sự tự nhiên trong cách tương tác tiếp tục giúp cả hai nhận được phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng công khai xác nhận chuyện hẹn hò. Những khoảnh khắc tình tứ trong MV hay màn tái hiện đám cưới trên sân khấu đều nằm trong khuôn khổ sản phẩm và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Hiện tại, cả hai vẫn được biết đến là những đồng nghiệp thân thiết, có sự ăn ý khi làm việc chung. Chính màn kết hợp duyên dáng này là điều khiến khán giả tiếp tục mong chờ những lần xuất hiện cùng nhau của bộ đôi trong thời gian tới.

Hình ảnh trẻ trung của Phương Mỹ Chi.