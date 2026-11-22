Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 21/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev đã ra Tuyên bố chung, thống nhất các định hướng hợp tác ưu tiên nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống được xây dựng từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; tái khẳng định các nguyên tắc trong Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ngày 7/5/2025.

Hai nước nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc tiếp tục là nền tảng cho quan hệ song phương.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường đối thoại chính trị, tham vấn thường xuyên giữa hai Bộ Ngoại giao; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền, đồng thời mở rộng hợp tác nghị viện.

MỞ RỘNG HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG, NÔNG NGHIỆP VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Theo Tuyên bố chung, Việt Nam và Azerbaijan cam kết thúc đẩy tạo đột phá trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư; nỗ lực nâng cao quy mô, chất lượng hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã ký kết và quyết định của Khóa họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế – thương mại và khoa học – kỹ thuật; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Đồng thời, hai nước tích cực thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tích cực hỗ trợ các dự án đầu tư của Việt Nam tại Azerbaijan, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản và những ngành kinh tế tiềm năng khác.

Về năng lượng, hai nước tái khẳng định hợp tác năng lượng – dầu khí là trụ cột truyền thống trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Văn phòng Tổng thống Azerbaijan. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác dầu khí thông qua việc tích cực xem xét hợp tác trong thăm dò và khai thác dầu khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, đào tạo nguồn nhân lực, hóa dầu, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác cung cấp các sản phẩm năng lượng, tiếp tục xem xét thiết lập các thỏa thuận dài hạn về cung cấp dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Trong lĩnh vực công nghiệp, Việt Nam và Azerbaijan nhất trí tăng cường hợp tác ở những ngành có thế mạnh chung, đặc biệt là khai khoáng và công nghiệp nhôm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận về việc đánh giá, phát triển và triển khai Dự án Điện mặt trời và Dự án Điện gió tại Azerbaijan giữa Bộ Năng lượng Azerbaijan và Tập đoàn ROX của VIệt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đối với nông nghiệp, hai bên quyết tâm tạo thuận lợi cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp cận thị trường của nhau; hỗ trợ công nghệ và ứng dụng tiên tiến trong nông nghiệp, đồng thời triển khai các chương trình chung về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh.

Về giao thông vận tải, hai nước nhất trí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về kết nối đường sắt, đường bộ, hàng không và hàng hải; tích cực thúc đẩy hợp tác sử dụng Tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi.

MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ GIAO LƯU NHÂN DÂN

Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên môn; mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh.

Các cơ quan thực thi pháp luật hai nước sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người, tội phạm mạng và các thách thức an ninh khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Hai bên cũng thúc đẩy trao đổi đoàn chuyên gia, đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực trên cơ sở những thỏa thuận, cơ chế hiện có, phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Về giáo dục, Việt Nam và Azerbaijan nhất trí triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, xem xét cấp học bổng song phương cho sinh viên, thực hiện các dự án nghiên cứu chung; thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu.

Hai bên khuyến khích các cơ quan hàng không và hãng hàng không đẩy nhanh việc mở các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Azerbaijan nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa, hai nước nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa, lịch sử, tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa trên lãnh thổ của nhau; thúc đẩy hợp tác nghệ thuật, du lịch và khuyến khích ký kết các văn kiện thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Về hợp tác đa phương, hai bên cam kết tăng cường phối hợp, xem xét hỗ trợ lẫn nhau tại các tổ chức khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết (NAM) và Hội nghị thượng đỉnh về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Hai nước sẽ xem xét tích cực việc ủng hộ ứng cử của nhau vào các vị trí tại các tổ chức quốc tế, khu vực và các cơ quan được bầu của những tổ chức này; ủng hộ việc đăng cai các hội nghị, sự kiện quốc tế trên cơ sở lợi ích chung và phù hợp với ưu tiên của mỗi nước.

Việt Nam và Azerbaijan nhất trí tận dụng vị thế của mình để thúc đẩy hợp tác giữa Azerbaijan với ASEAN và các nước thành viên ASEAN; phối hợp lập trường trong ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, tội phạm mạng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng.

Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, thân tình dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan.

Chiều 21/11, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 19 – 21/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân