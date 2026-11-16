Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Chile:

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026), đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Chile José Antonio Kast đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam.

Trong cuộc hội đàm thắm tình hữu nghị và thẳng thắn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast đã đánh giá lại các dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đặt nền móng cho việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971. Trên tinh thần đó, chuyến thăm của Tổng thống José Antonio Kast thể hiện cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên mới hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Việt Nam và Chile là các đối tác chủ chốt của nhau tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng cam kết xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; lợi ích cân bằng và đan xen, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Là những quốc gia có độ mở kinh tế cao và hội nhập sâu rộng vào hệ thống thương mại toàn cầu, Việt Nam và Chile nhận thức rằng để phát triển phồn vinh, các mối quan hệ kinh tế quốc tế cần bảo đảm công khai, minh bạch và dựa trên luật lệ.

Lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Chile lên Đối tác Chiến lược dựa trên 6 trụ cột hợp tác: Chính trị, ngoại giao; Kinh tế, thương mại; Nông nghiệp; Khoa học-công nghệ; Giáo dục và văn hóa; Quốc phòng, an ninh.

I. Hợp tác chính trị-ngoại giao

1. Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và tiếp xúc cấp cao trên các kênh Nhà nước, Chính phủ và Nghị viện, phát huy hiệu quả và hướng tới nâng cấp các cơ chế song phương hiện có, thiết lập mới các cơ chế đối thoại chuyên ngành nhằm củng cố nền tảng chính trị, tạo thuận lợi cho hợp tác trong các ưu tiên chung và hỗ trợ quản lý hiệu quả các thách thức, cơ hội mới nổi.

2. Lãnh đạo hai nước đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và tăng cường hợp tác khu vực và đa phương tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC), các diễn đàn liên nghị viện quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cũng như trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

3. Hai bên tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Phát triển ASEAN-Chile, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại bền vững, năng lượng sạch, an ninh lương thực, khai khoáng bền vững và kinh tế số.

4. Việt Nam tái khẳng định hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ tích cực Chile trong tiến trình gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); khẳng định ủng hộ các sáng kiến của Chile và các nước thành viên để phát triển Liên minh Thái Bình Dương (Pacific Alliance) trở thành một nền tảng liên kết về chính trị, hội nhập kinh tế và thương mại hướng ra thế giới nhằm tăng cường phúc lợi và thúc đẩy hòa nhập xã hội cho người dân.

5. Về phần mình, Chile ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Việt Nam cùng các nước thành viên trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và người dân làm trung tâm, qua đó đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới; khẳng định sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và ASEAN với Liên minh Thái Bình Dương, tổ chức mà Chile sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên vào năm 2028, cũng như với khu vực Mỹ Latinh; Chile bày tỏ quan tâm hợp tác với Việt Nam để Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Liên minh Thái Bình Dương lần thứ XI, dự kiến diễn ra năm 2028 bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, trở thành một không gian đối thoại bổ ích và với kết quả cụ thể cho hai khu vực.

6. Chile công nhận vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng CPTPP năm 2026, cũng như nỗ lực của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN, chuẩn bị tổ chức Năm APEC 2027, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác và tham gia đóng góp tích cực Năm APEC 2027 tại Việt Nam, góp phần vào thành công của sự kiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Chile José Antonio Kast tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Việt Nam. Tổng thống Chile đã vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi qua kênh ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

7. Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu, thúc đẩy các lợi ích chung nhằm tăng cường hòa bình, ổn định và tuân thủ luật pháp quốc tế.

8. Hai nhà lãnh đạo khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, cũng như cho các hoạt động hợp tác biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Hai bên khẳng định cần duy trì tính phổ quát và toàn vẹn của UNCLOS 1982 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và tầm quan trọng của việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và tài nguyên biển.

II. Hợp tác kinh tế và thương mại

1. Hợp tác kinh tế-thương mại là một trụ cột trung tâm trong quan hệ

Việt Nam-Chile, được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ sự cộng hưởng giữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chile (VCFTA, có hiệu lực từ năm 2014) và Hiệp định CPTPP.

2. Thương mại hai bên tăng trưởng bền vững, thể hiện sức mạnh và tính bổ trợ cao của quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước cũng như dư địa to lớn để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ thương mại, thúc đẩy đầu tư hai chiều và quan hệ đối tác chiến lược giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

3. Các nhà Lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa hiệu quả của Hội đồng Thương mại tự do Việt Nam-Chile nhằm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác các ưu đãi thuế quan của Hiệp định VCFTA, của Hiệp định CPTPP, cũng như làm sâu sắc quan hệ trong các lĩnh vực dịch vụ, tài chính, bảo hộ đầu tư, thương mại điện tử. Đồng thời tái khẳng định ủng hộ việc triển khai thực chất, hiện đại hóa và mở rộng CPTPP. Hai bên hoan nghênh các nỗ lực nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp hai chiều tại Việt Nam và Chile, khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của nhau đầu tư và kinh doanh ổn định, lâu dài.

4. Việt Nam bày tỏ hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Choose Chile 2027, dự kiến từ ngày 15-19/3/2027 tại Santiago de Chile. Cuộc gặp này là minh chứng quan trọng cơ hội thắt chặt quan hệ giữa các nhà đầu tư và đối tác chiến lược, cũng như thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới và củng cố quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

5. Các nhà Lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của các chuỗi cung ứng và vận tải hàng hải, hàng không liên Thái Bình Dương tự cường, đa dạng và đáng tin cậy; nhất trí phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn về hậu cần, tạo thuận lợi cho gia tăng thương mại và duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

6. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác vận tải biển song phương và khuyến khích kết nối giữa các cảng biển nước sâu trọng điểm của Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái Mép - Thị Vải với các cảng cửa ngõ của Chile như Valparaíso, San Antonio; đồng thời khuyến khích các hãng vận tải đường biển, đường hàng không hai nước nghiên cứu thiết lập các thỏa thuận hợp tác liên doanh.

III. Hợp tác nông nghiệp

1. Các nhà Lãnh đạo nhấn mạnh vai trò then chốt của hợp tác nông nghiệp và nông nghiệp-thực phẩm trong việc bảo đảm nguồn cung lương thực ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

2. Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh việc tăng cường hợp tác về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Cục Nông nghiệp và Chăn nuôi Chile (SAG) cùng Cục Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản Quốc gia Chile (Sernapesca). Đánh giá cao tiến triển đạt được trong việc làm sâu sắc hợp tác về an toàn thực phẩm, sức khỏe động thực vật, tạo điều kiện cho thương mại và hiện đại hóa quy trình chứng nhận, bao gồm chứng nhận kiểm dịch điện tử (e-Cert), tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại an toàn, thông suốt và cùng có lợi.

3. Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam hoàn tất thủ tục kiểm dịch và an toàn vệ sinh để xuất khẩu các sản phẩm thịt bò, thịt lợn và thịt gà từ các nhà cung cấp Chile, cũng như việc cấp phép cho một số cơ sở xuất khẩu thịt bò của Chile trong khuôn khổ chuyến thăm; đồng thời hoan nghênh quyết định của Bộ Nông nghiệp Chile mở cửa thị trường cho các sản phẩm chanh leo, nhãn, vải của Việt Nam nhân dịp này và thiện chí của hai Bộ cùng làm việc nhằm đẩy nhanh tiến trình mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản khác của cả hai nước.

4. Hai bên nhất trí thúc đẩy các sáng kiến hợp tác kỹ thuật và chuyển giao công nghệ nông nghiệp tiên tiến (AgriTech), trọng tâm là quản lý nguồn tài nguyên nước, hệ thống tưới tiêu thông minh tiết kiệm nước trên vùng khô hạn, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, quản trị chuỗi cung ứng lạnh (Cold Chain), công nghệ nuôi trồng thủy sản biển bền vững và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu.

IV. Hợp tác khoa học-công nghệ

1. Lãnh đạo hai nước khẳng định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là nền tảng quan trọng cho an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp hiện đại và thịnh vượng lâu dài.

2. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh vai trò của Chile là đối tác cung ứng tin cậy hàng đầu thế giới về khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đồng, lithium và là quốc gia đi đầu tại Mỹ Latinh về phát triển năng lượng tái tạo và hydro xanh (Green Hydrogen); hoan nghênh cơ hội thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn về nguồn cung nguyên liệu đồng tinh luyện, lithium, đồng thời tạo thuận lợi cho các sản phẩm công nghiệp chế tạo và thiết bị năng lượng sạch của Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang thị trường Chile.

3. Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quản trị trong lĩnh vực khai khoáng thông minh, chế biến sâu khoáng sản thân thiện với môi trường, công nghệ sản xuất và lưu trữ hydro xanh, phát triển điện mặt trời và điện gió, vận hành lưới điện thông minh, quản lý carbon và xây dựng thị trường tín chỉ carbon.

4. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về kinh tế biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển, chuyển giao công nghệ biển, các sáng kiến vận tải biển xanh và cảng biển thông minh, không phát thải tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời nghiên cứu cơ hội hợp tác phát triển và ứng dụng các loại nhiên liệu hàng hải phát thải carbon thấp.

5. Các nhà Lãnh đạo tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Hai bên hoan nghênh việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với các bộ, cơ quan hữu quan của Chile trong việc ứng dụng công nghệ số và công nghệ sinh học phục vụ quản lý rừng bền vững, giảm phát thải khí methane, bảo tồn hệ sinh thái biển, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, cũng như tăng cường hợp tác nghiên cứu hải dương học, địa chấn học và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm động đất, sóng thần và các hiện tượng thời tiết cực đoan (El Niño/La Niña) tại lưu vực Thái Bình Dương.

6. Các nhà Lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi chuyên môn, chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến của Chile trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước, công nghệ khử mặn, phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn nhằm hỗ trợ các địa phương và vùng nông nghiệp trọng điểm chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

7. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh các sáng kiến kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, bao gồm trao đổi kinh nghiệm từ chương trình “Start-Up Chile” với các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam nhằm thúc đẩy các dự án khởi nghiệp công nghệ xanh, chuyển đổi số bền vững, xây dựng hệ sinh thái số an toàn, củng cố an ninh mạng và thúc đẩy quản trị dữ liệu phù hợp với quy định trong nước, luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn của CPTPP.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

V. Hợp tác về giáo dục và văn hóa

1. Các nhà Lãnh đạo nhấn mạnh rằng tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Chile bắt nguồn từ di sản đoàn kết lịch sử sâu sắc, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

2. Phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống, hai bên nhất trí đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch và tận dụng hiệu quả chế độ miễn thị thực song phương; chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang kiến tạo và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, tạo đan xen lợi ích lâu dài giữa các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

3. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong giáo dục đại học, phát triển kỹ năng, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; mở rộng các chương trình học bổng và hỗ trợ sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu hai nước sang học tập, giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ Việt, Tây Ban Nha tại các cơ sở giáo dục đại học của nhau.

4. Các nhà Lãnh đạo cũng hoan nghênh hợp tác đào tạo cán bộ đối ngoại và trao đổi học giả nghiên cứu chiến lược giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) và Học viện Ngoại giao Andrés Bello của Chile (ACADE).

5. Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh và khuyến khích thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các địa phương hai nước, đặc biệt là thiết lập quan hệ đối tác, kết nghĩa giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh… với các vùng và chính quyền đô thị của Chile như Vùng Đô thị Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Arica… nhằm khai thác các thế mạnh tương đồng về kinh tế cảng biển, khai khoáng, nông-thủy sản, du lịch và quản trị đô thị thông minh, bền vững.

6. Nhấn mạnh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực và quản trị bao trùm có ý nghĩa then chốt đối với sự thịnh vượng và phát triển bền vững, các nhà Lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Theo đó, hai bên hoan nghênh cơ hội đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền công vụ.

VI. Hợp tác quốc phòng, an ninh

1. Nhận thức rằng môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp và có tính kết nối cao đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đối tác tin cậy, các nhà Lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường đối thoại và hợp tác quốc phòng trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương (ký tháng 11/2024). Đồng thời, nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

2. Hai bên nhất trí nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng; khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước.

3. Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nhất trí tăng cường trao đổi chuyên môn, giảng viên và kinh nghiệm huấn luyện giữa Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Trung tâm Hỗn hợp về Hoạt động Hòa bình của Chile (CECOPAC).

4. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh rằng những thách thức an ninh do tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gây ra, bao gồm tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ cao, các dòng tài chính bất hợp pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố, buôn bán người và buôn bán trái phép ma túy, tiền chất, lợi dụng các tuyến vận tải biển quốc tế, đặt ra những rủi ro đáng kể đối với an ninh kinh tế, an toàn công cộng và ổn định khu vực.

5. Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh việc trao đổi hướng tới thiết lập cơ chế Đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật, tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ thông qua kênh song phương và INTERPOL nhằm phối hợp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

6. Các nhà Lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn hợp tác và trao đổi đoàn giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp hai nước, nghiên cứu đàm phán các thỏa thuận quốc tế, hiệp định song phương, qua đó góp phần cải thiện môi trường pháp lý thuận lợi cho thương mại, đầu tư, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và thực thi hiệu quả các cam kết trong CPTPP.

Tổng thống Chile Jose Antonio Kast phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các điều khoản cuối

Hai bên bày tỏ hài lòng về những kết quả quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast, mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Chile vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.

Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Vietrade) và Cục Xúc tiến thương mại của Chile (ProChile) trong khuôn khổ chuyến thăm và nhất trí thúc đẩy đàm phán: Hiệp định tránh đánh thuế song trùng; Thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; Thỏa thuận phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; Hiệp định dẫn độ; Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; Biên bản ghi nhớ về Hợp tác khoa học và công nghệ; Thỏa thuận tạo điều kiện cấp thị thực cho phép thanh niên hai nước được thực tập, làm việc tại mỗi nước.

Tổng thống José Antonio Kast trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự đón tiếp nồng hậu và hiếu khách mà đoàn đại biểu cấp cao Chile đã nhận được trong chuyến thăm và trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Chile vào dịp phù hợp, hai bên thống nhất thời điểm chuyến thăm qua kênh ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để xây dựng Kế hoạch Hành động triển khai cụ thể các mục tiêu của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Chile.

Tuyên bố chung này được thông qua tại Hà Nội và có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2026./.