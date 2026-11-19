Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ba bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí tăng sản lượng dầu mỏ, thúc đẩy đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân và cải tổ Liên hợp quốc trong tuyên bố chung sau cuộc gặp ba bên đầu tiên.

Tuyên bố được truyền thông nhà nước Trung Quốc và Nga gọi là “Tuyên bố hòa bình”, được công bố sau cuộc hội đàm giữa ba nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ba nước cam kết tăng sản lượng và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các dòng chảy năng lượng ổn định. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung toàn cầu, làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở khai thác dầu khí để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã tạo ra cú sốc đối với thị trường năng lượng. Nguy cơ giao tranh tái diễn tiếp tục làm dấy lên lo ngại về khả năng nguồn cung dầu khí toàn cầu bị thắt chặt hơn nữa.

Dù không đề cập trực tiếp đến Iran, nội dung tuyên bố cho thấy vấn đề an ninh năng lượng và kiểm soát vũ khí hạt nhân là những trọng tâm trong chương trình nghị sự của ba cường quốc.

Bên cạnh hợp tác năng lượng, ba nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuyên bố chung nhấn mạnh chiến tranh hạt nhân không thể mang lại chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra. Ba nước cam kết tiến hành các cuộc thảo luận về giảm nguy cơ xung đột hạt nhân, đồng thời phối hợp ngăn chặn vũ khí hạt nhân lan rộng.

Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, các chương trình hạt nhân và cạnh tranh quân sự tiếp tục đặt ra thách thức đối với an ninh quốc tế.

Ba nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc nhằm nâng cao khả năng ứng phó với những thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu cụ thể các biện pháp cải cách hay lộ trình thực hiện.

Một nội dung đáng chú ý khác là quan điểm chung về hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ba nước cho rằng ICC và các cơ quan tương tự không được lạm dụng thẩm quyền xét xử.

Lập trường này thu hút sự chú ý do ICC từng phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Tuyên bố cũng đề cập vấn đề bảo đảm quyền miễn trừ cho các quan chức nhà nước.

Cuộc hội đàm ba bên diễn ra sau khi ông Trump có các cuộc gặp riêng với ông Tập Cận Bình và ông Putin. Trong đó, cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga tập trung một phần vào cuộc xung đột Ukraine.

Theo Điện Kremlin, ông Putin rời cuộc gặp kín với ông Trump trong tâm trạng rất phấn khởi. Nhà lãnh đạo Nga sau đó đánh giá các cuộc thảo luận diễn ra tốt hơn kỳ vọng.

Khi cảm ơn ông Tập vì tổ chức cuộc gặp, ông Putin nói: “Cảm ơn ông đã tổ chức sự kiện này. Tôi không nghĩ bất kỳ ai có thể hình dung mọi việc lại diễn ra suôn sẻ đến vậy”.

Ông Tập mô tả cuộc gặp là tích cực, mang tính xây dựng và đạt nhiều kết quả. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ba nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về Ukraine, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và tình hình bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, phát biểu tại thời điểm khai mạc cuộc gặp, ông Trump cho rằng ba nhà lãnh đạo đang “làm nên lịch sử”.

Dù tuyên bố chung không trực tiếp nhắc đến Iran, các cam kết về nguồn cung năng lượng và kiểm soát vũ khí hạt nhân đều gắn với những vấn đề an ninh nổi bật trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Cuộc gặp đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga cùng tham gia một hội nghị ba bên, trong bối cảnh quan hệ giữa các cường quốc và trật tự an ninh toàn cầu đang có nhiều biến động. Tuy nhiên, mức độ triển khai thực tế các cam kết trong tuyên bố chung vẫn cần được theo dõi.