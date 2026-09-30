Tuyên bố chung ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã

Phiên họp toàn thể Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh tội phạm truy nã. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại phiên làm việc chính thức, các nước đã cùng thảo luận với tinh thần cởi mở, thẳng thắn về công tác phối hợp, hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Từ đó đã đề ra những phương hướng, biện pháp chiến lược nhằm đẩy mạnh hơn nữa cơ chế hợp tác khu vực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm truy nã đi vào chiều sâu, thiết thực, thực chất. Trên cơ sở đó, công tác hợp tác xác minh, truy bắt, tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trên tinh thần hữu nghị và hợp tác của ASEAN, hội nghị đã đánh giá tình hình tội phạm truy nã ở cấp quốc gia và khu vực trong thời gian qua; báo cáo kết quả hợp tác và nhận diện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì phiên họp toàn thể. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, xây dựng và thống nhất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm truy nã thông qua các cơ chế hợp tác đa phương và song phương trong ASEAN. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung hội nghị và thống nhất dự thảo Kế hoạch hành động chung về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao những kết quả đạt được tại hội nghị và tin tưởng thành công của hội nghị là tiền đề quan trọng để cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN cụ thể hóa Tuyên bố chung của lãnh đạo các nước ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã, hướng tới mục tiêu chung: tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật, không có tội phạm truy nã.

Tại hội nghị, các lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam đồng thuận ra Tuyên bố chung Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Hội nghị đã trao đổi quan điểm và thống nhất đánh giá số lượng các vụ án tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, mua bán người, khủng bố, ma túy, lừa đảo trực tuyến xảy ra trong khu vực ngày càng gia tăng với tính chất, mức độ có xu hướng phức tạp, nghiêm trọng do tác động của tình hình thế giới, khu vực.

Tình trạng tội phạm truy nã và tội phạm lợi dụng địa bàn các quốc gia thành viên ASEAN để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian qua tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính nghiêm minh của pháp luật, làm suy giảm sức mạnh của hệ thống tư pháp hình sự và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tuyên bố chung ghi nhận mối quan ngại sâu sắc khi các đối tượng truy nã lẩn trốn, cư trú bất hợp pháp ngoài xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục phạm tội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội của từng quốc gia.

Hội nghị trao đổi quan điểm về sự phát triển của khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế trong khu vực ngày càng sâu rộng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng truy nã thay đổi phương thức, thủ đoạn lẩn trốn, sử dụng vỏ bọc tinh vi, che giấu tung tích nhằm đánh lạc hướng xác minh, truy bắt của lực lượng chức năng.

Tuyên bố chung nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm lợi dụng lãnh thổ nước này để phạm tội tại nước kia cũng như xác minh, truy bắt, tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã trong khu vực là yêu cầu cấp thiết vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã.

Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm truy nã và mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã như một cơ chế quan trọng và lâu dài trong thúc đẩy đối thoại, điều phối và tăng cường hợp tác khu vực về đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần hiện thực hóa một khu vực ASEAN an toàn, ổn định và thịnh vượng.

Thống nhất các định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã - một thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trên tinh thần “Một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm”.

Bên cạnh đó, hội nghị thông qua Kế hoạch hành động ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, thể hiện sự cam kết chung mạnh mẽ trong tăng cường thúc đẩy hợp tác khu vực về phòng, chống tội phạm truy nã. Kế hoạch hành động này tiếp tục nhấn mạnh trọng tâm của ASEAN về các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm pháp lý; trao đổi thông tin; nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng; thực thi pháp luật; hợp tác với các đối tác đối thoại của ASEAN, các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế; tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ phù hợp với nội luật và quy định của các nước thành viên ASEAN, pháp luật quốc tế có liên quan đến tội phạm truy nã.