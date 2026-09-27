Tuyển Anh thua Tây Ban Nha trong ngày Kane đá hỏng phạt đền

Kane và tuyển Anh thêm một lần thua Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Thầy trò HLV Luis de la Fuente lội ngược dòng ngoạn mục tận dụng triệt để những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự "Tam Sư" cùng quả phạt đền hỏng ăn tai hại của Harry Kane, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại ấn tượng.

Trận đại chiến bùng nổ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, Lamine Yamal trừng phạt pha xử lý lóng ngóng của Marc Guehi để mở tỷ số cho đội khách.

Dù chịu sức ép lớn, tuyển Anh bất ngờ chơi quật khởi ở cuối hiệp một. Phút 36, Jude Bellingham kiến tạo mẫu mực cho Anthony Gordon gỡ hòa 1-1. Chỉ 4 phút sau, Harry Kane đánh đầu đưa bóng chạm Marc Cucurella đi vào lưới, giúp chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Ngay đầu hiệp hai, bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 54 khi Kane trượt chân, đá hỏng quả phạt đền đưa bóng trúng xà ngang. Bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt, tuyển Anh lập tức phải trả giá đắt. Phút 60, hậu vệ trẻ Nico O'Reilly chuyền hỏng tai hại, tạo điều kiện để Alex Baena sút xa gỡ hòa 2-2 cho "La Roja".

Chưa dừng lại ở đó, Mikel Oyarzabal một lần nữa gieo sầu cho "Tam Sư" ở phút 74 với pha lốp bóng đẳng cấp qua đầu thủ môn James Trafford sau đường chuyền của Baena, ấn định thắng lợi 3-2 chung cuộc cho Tây Ban Nha.

Sau thất bại cay đắng, đoàn quân của Thomas Tuchel cần sớm cải thiện phong độ để chuẩn bị cho trận đấu với CH Czech vào ngày 30/9.

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