Tuyển Anh giành chiến thắng lịch sử 7-0 trước Croatia

Anh vùi dập Croatia.

Lần đầu tiên Croatia để một đối thủ chọc thủng lưới đến 7 lần trên sân nhà. Luka Modric cùng đồng đội hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của tuyển Anh. Họ kết thúc hiệp một với tỷ số 0-4, sau đó nhận thêm 3 bàn thua trong hiệp hai để khép lại trận đấu đáng quên nhất lịch sử đại diện Nam Âu.

Tâm điểm của trận đấu là Harry Kane khi đội trưởng "Tam sư" lập cú đúp, đồng thời ghi dấu mốc đặc biệt với thành tích ghi bàn trong 6 trận sân khách liên tiếp, điều chưa cầu thủ Anh nào làm được trong suốt 78 năm qua.

Dù Croatia bị phạt thi đấu không khán giả, khoảng 6.000 trẻ em vẫn được vào sân và tạo nên bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, sự cổ vũ ấy nhanh chóng trở nên bất lực trước sức mạnh vượt trội của đội khách. Ngay phút thứ 8, Kane tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ Croatia, khống chế đường chuyền của Jude Bellingham rồi tung cú sút quyết đoán mở tỷ số.

Bellingham sau đó tự mình lập công, trước khi Anthony Gordon nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú đánh đầu. Gordon tiếp tục để lại dấu ấn khi góp mặt trong những pha lên bóng nguy hiểm của Anh. Trước khi hiệp một khép lại, Bukayo Saka dễ dàng đệm bóng cận thành, giúp đội khách dẫn trước 4 bàn.

Tuyển Anh phô diễn sức mạnh.

Croatia thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ nhưng không thể ngăn cơn bão tấn công. Kane hoàn tất cú đúp đầu hiệp hai sau đường chuyền của Elliot Anderson. Saka tiếp tục ghi bàn thứ hai trong trận, nâng tỷ số lên 6-0, trước khi Morgan Rogers khép lại màn hủy diệt bằng pha xử lý bình tĩnh vượt qua thủ môn.

Chiến thắng 7-0 không chỉ giúp tuyển Anh củng cố vị trí tại nhóm 3, League A. Trong khi đó, Croatia trải qua vết nhơ khó gột rửa và đứng trước nguy cơ xuống hạng B mùa tới.