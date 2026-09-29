Tuyên án vụ tranh chấp tài sản giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và bà Hồng Ngọc

Chiều 29/9, TAND Khu vực 2 TPHCM tuyên án vụ tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, bác sĩ).

HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, buộc ông Thái trả hơn 743 triệu đồng; đồng thời buộc bà Ngọc hoàn trả cho ông Thái hơn 301.000 USD.

Ông Chiêm Quốc Thái tại phiên tòa chiều 29/9.

Theo HĐXX, ông Thái và bà Ngọc từng đăng ký kết hôn tại Mỹ và thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc đăng ký kết hôn sau đó bị Tòa án Mỹ tuyên vô hiệu và được Tòa án Việt Nam công nhận. Do đó, quan hệ hôn nhân giữa hai người không phát sinh hiệu lực pháp luật.

HĐXX xác định hai người từng có thời gian sống chung. Trong quá trình này phát sinh tài sản chung thì các bên có quyền yêu cầu phân chia theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Đối với 2 căn hộ tại huyện Bình Chánh cũ, HĐXX xác định bà Ngọc có 4 phiếu thu đứng tên mình, thể hiện có đóng góp tiền mua tài sản. Tuy nhiên, không có căn cứ xác định đây là tài sản chung để chia đôi. Vì vậy, tòa chỉ ghi nhận phần đóng góp và buộc ông Thái hoàn trả cho bà Ngọc hơn 743 triệu đồng.

Đối với các động sản, sổ tiết kiệm đứng tên ông Thái, HĐXX cho biết không có cơ sở xác định là tài sản chung. Phần yêu cầu bà Ngọc đã rút tại phiên tòa, gồm tài sản của Bệnh viện Việt Mỹ, 3 ô tô và các tài khoản của công ty, được đình chỉ giải quyết.

Về yêu cầu phản tố hơn 51,9 tỷ đồng của ông Thái, HĐXX chấp nhận một phần, buộc bà Ngọc hoàn trả hơn 301.000 USD.

Theo hồ sơ vụ kiện, bà Ngọc yêu cầu tòa án chia khối tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân với ông Thái, với tổng giá trị khoảng 1.264 tỷ đồng.

Ông Chiêm Quốc Thái cho rằng cuộc hôn nhân giữa ông và bà Ngọc là giả tạo. Hai người không sống chung và không có tài sản chung nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện. Ông Thái cũng có yêu cầu phản tố, đề nghị bà Ngọc bồi thường các khoản thiệt hại với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng.