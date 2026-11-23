Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: HẠ AN)

Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế ngày 30/1/2026 và các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định không có hành vi vi phạm của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong quá trình khám, điều trị người bệnh, không có lỗi trong việc hai cháu bé tử vong. Bệnh viện đã thực hiện đúng các quy định về chuyên môn trong quá trình điều trị cho các cháu, các nhân viên y tế không có sai sót.

Nguyên đơn cũng không cung cấp được tài liệu chuyên môn, kết luận giám định hoặc chứng cứ khác có giá trị chứng minh việc chẩn đoán, theo dõi, chăm sóc và xử trí của nhân viên y tế đã vi phạm trách nhiệm hoặc quy định chuyên môn kỹ thuật.

Hội đồng xét xử tuyên:

Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị L. về việc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bồi thường các khoản tiền: chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm 200 triệu đồng; chi phí khám, dưỡng thai 50 triệu đồng; chi phí thuê người chăm sóc 24,2 triệu đồng; chi phí thuê luật sư 200 triệu đồng; tiền mất thu nhập 78,6 triệu đồng; chi phí đi lại, khám thai 10 triệu đồng. Trước đó, nguyên đơn đã rút phần nội dung yêu cầu này trong đơn kiện.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bồi thường cho nguyên đơn là hơn 520 triệu đồng gồm 15 triệu đồng chi phí khám, chữa bệnh, 34 triệu đồng mai táng phí, 3,6 triệu đồng thiệt hại sức khỏe và 468 triệu đồng tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, xét thấy vụ việc đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình người bệnh, đồng thời trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình người bệnh có ý kiến, phản ánh về việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện và việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của gia đình, Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là quy trình vệ sinh, khử khuẩn trang thiết bị y tế và môi trường chăm sóc trẻ sơ sinh; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót (nếu có).

Đồng thời, Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cần rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị, khiếu nại của người bệnh và thân nhân người bệnh theo hướng rõ ràng, cụ thể, công khai về đầu mối tiếp nhận, trình tự, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan; bảo đảm các ý kiến phản ánh được tiếp nhận, xem xét khách quan, giải quyết kịp thời và trả lời đầy đủ, có căn cứ, tránh phát sinh khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh và gia đình người bệnh.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế ngày 30/1/2026, Hội đồng chuyên môn không phát hiện dấu hiệu vi phạm trách nhiệm của các nhân viên y tế trong chăm sóc và điều trị người bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Các bác sĩ, điều dưỡng tham gia trong quá trình khám bệnh, chăm sóc, điều trị cho ba trẻ sơ sinh con của chị L. đã thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, thăm khám, theo dõi, điều trị, xử trí đối với người bệnh.

Đối với hai trẻ sơ sinh tử vong ngày 4/12/2024, nguyên nhân tử vong là do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết sơ sinh muộn do vi khuẩn Cronobacter sakazakii, xuất huyết não độ IV trên trẻ sơ sinh rất non tháng, thai 30 tuần - chậm phát triển trong tử cung/trẻ sinh ba, có thai bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị đã kịp thời và phù hợp với Hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế. Người hành nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không có sai sót về chuyên môn, kỹ thuật do đã thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc, điều trị người bệnh và các quy định về chuyên môn kỹ thuật. Hiện tại không có quy định nào không cho phép hai trẻ non tháng, thuộc thai kỳ đa thai (cùng mẹ) nằm chung một lồng ấp.

Hội đồng chuyên môn cũng không thấy có mối liên quan giữa các thông tin trong hình ảnh cuộc họp đính kèm đơn tố cáo của nguyên đơn với các thông tin trong hồ sơ bệnh án của hai trẻ sơ sinh.