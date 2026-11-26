Tuyên án vụ CT6 Kiến Hưng, khép lại 13 năm chờ sổ đỏ
Chiều 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với bị cáo Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Khép lại hơn một thập kỷ mỏi mòn chờ đợi của hàng trăm hộ dân, bản án không chỉ giữ nghiêm kỷ cương pháp luật đối với sai phạm trong trật tự xây dựng, mà còn khẳng định hiệu quả thực chất từ cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 96 Hội đồng nhân dân Thành phố trong việc bảo vệ tối đa quyền lợi người mua nhà.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-an-vu-ct6-kien-hung-khep-lai-13-nam-cho-so-do-246261126203041987.htm