Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La (PC03) phối hợp với VKSND tỉnh Sơn La thi hành “Quyết định khởi tố bị can”, “Lệnh bắt bị can để tạm giam” đối với 6 đối tượng nguyên là công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay thuộc xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 BLHS.