Tuyên án với đường dây dùng 7 pháp nhân buôn lậu, hoạt động tinh vi

Dùng nhiều công ty để hợp thức hàng lậu

Như đã thông tin, từ năm 2018 đến năm 2023, Trần Thế Mạnh (sinh năm 1982, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Trong khi đó, chị ruột của Mạnh là Trần Thị Nga tham gia hỗ trợ các chủ hàng đưa hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn nhằm hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, thông quan.

Một trong những người tìm đến đường dây của Nga là Đặng Thu Hiền (sinh năm 1990, ở Hà Nội), kinh doanh đồ gia dụng được sản xuất tại các nhà xưởng ở Trung Quốc.

Khoảng năm 2020-2021, thông qua một người phụ nữ Trung Quốc tên “Wang”, Hiền được giới thiệu với “A Lý” để thực hiện các thủ tục xuất khẩu và khai thuế đối với hàng hóa tại Trung Quốc.

Sau đó, “Wang” tiếp tục giới thiệu Hiền liên hệ với Trần Thị Nga tại Việt Nam để thực hiện thủ tục nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng hóa về kho tại xã Bát Tràng, Hà Nội. Tuy nhiên, giữa Hiền và Nga không lập hợp đồng ủy thác mua bán, nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Theo cáo trạng, Nga sử dụng 7 pháp nhân do Trần Thế Mạnh và người thân đứng tên để lập hợp đồng ngoại thương với các pháp nhân phía Trung Quốc. Trên thực tế, những pháp nhân phía Trung Quốc đứng tên trong hợp đồng không phải đơn vị trực tiếp cung cấp hàng hóa.

Các hợp đồng này sau đó được sử dụng để thực hiện thủ tục khai báo hải quan, thông quan và vận chuyển hàng hóa về kho cho Hiền.

Hàng hóa chủ yếu được nhập khẩu, thông quan qua các cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Để thực hiện các thủ tục, Nga thỏa thuận với các chủ hàng Trung Quốc về chi phí làm thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa với mức từ 50-120 triệu đồng mỗi xe hàng.

Ngoài ra, Nga thuê một số người làm dịch vụ khai báo hải quan để soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu. Bị cáo được xác định hưởng lợi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng trên mỗi bộ hồ sơ tờ khai hải quan.

Đáng chú ý, để có đủ tài liệu hợp thức hóa hồ sơ, Nga thuê một số cá nhân người Trung Quốc làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cơ quan tố tụng xác định Nga đã làm giả 376 tài liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ khai báo hải quan để nhập khẩu, thông quan 250 lô hàng, trị giá nhiều triệu USD.

Chuyển hơn 806 tỷ đồng thanh toán tiền hàng

Không chỉ hỗ trợ việc đưa hàng hóa về Việt Nam, đường dây của Mạnh còn tham gia thanh toán tiền hàng cho các chủ hàng Trung Quốc.

Theo hồ sơ vụ án, để thanh toán tiền mua hàng, Hiền được “A Lý” cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có những tài khoản đứng tên Trần Thế Mạnh. Thông qua các tài khoản này, Hiền chuyển tiền cho Mạnh. Sau đó, Mạnh thực hiện việc chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc để thanh toán cho các chủ hàng.

Cáo trạng xác định Trần Thế Mạnh đã giúp Hiền chuyển hơn 806 tỷ đồng để thanh toán tiền hàng cho các chủ hàng Trung Quốc.

Trong toàn bộ hoạt động này, Mạnh được xác định đảm nhiệm vai trò hỗ trợ thanh toán tiền hàng qua biên giới, trong khi Nga tham gia vào quá trình nhập khẩu, thông quan và hợp thức hóa hồ sơ hàng hóa.

Theo cáo trạng, Mạnh và Nga đã buôn lậu số hàng hóa trị giá hơn 904 tỷ đồng, đồng thời vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng, qua biên giới. Những con số này cho thấy quy mô đặc biệt lớn của hoạt động buôn lậu và chuyển tiền trái phép được thực hiện trong nhiều năm thông qua hệ thống pháp nhân và tài khoản tại Việt Nam.

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm những quy định của Nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và quản lý tiền tệ qua biên giới.

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Trần Thế Mạnh 24 năm tù về các tội "Buôn lậu", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trần Thị Nga bị tuyên phạt 16 năm tù về các tội "Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 12 năm tù giam; một bị cáo bị phạt 2,2 tỷ đồng.