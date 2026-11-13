Tuyên án với các bị cáo trong vụ khai thác khoáng sản trái phép

Hội đồng xét xử đánh giá, tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố trong cáo trạng. Các bị cáo cũng không có ý kiến gì về trình tự, thủ tục tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.M

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ, cựu cán bộ UBND tỉnh Thanh Hóa, trước hết bị cáo Lê Đức Giang, với vai trò Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng các thuộc cấp làm trái nhiệm vụ được giao trong quá trình thẩm định, tham mưu và quyết định cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác tại mỏ số 02 chuyển đổi cho Công ty Thiên An Phát.

Bị cáo Lê Đức Giang chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh về các quyết định của mình, cũng như quá trình cấp phép mỏ số 2.

Trong số các bị cáo, bị cáo Giang là người có chức vụ cao nhất, có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản, phải chịu trách nhiệm lớn hơn các bị cáo khác.

Về tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, thừa nhận sai phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính,...

Từ những phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang bị tuyên phạt 3 năm tù. Ảnh: N.M

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) 30 tháng tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) lần lượt lĩnh án 26 và 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 5 năm tù.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Công ty Thanh Tâm có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Tâm làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Tháng 4-2017, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với Công ty Thanh Tâm, với trữ lượng được phép khai thác 557.431m³, công suất 45.345m³ mỗi năm, thời hạn đến ngày 26-6-2026. Sau đó, UBND tỉnh điều chỉnh giấy phép, giảm trữ lượng được phép khai thác xuống còn 349.156m³.

Ngày 12-9-2022, Nguyễn Thị Tâm đại diện Công ty Thanh Tâm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản với ông Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát; giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là hơn 2,5 tỷ đồng (thực tế các bên thỏa thuận là 62 tỷ đồng).

Sau đó, Tùng đến gặp và đề nghị Giang tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Giang đồng ý và hướng dẫn Tùng liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, nói sẽ giúp đỡ. Tùng đã gặp ông Nguyễn Thế Hùng, khi đó là Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản; Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, thông báo việc đã được Giang đồng ý và đề nghị tạo điều kiện nhận chuyển nhượng Mỏ số 2.

Ngày 5-10-2022, Tùng nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2 đến Văn phòng UBND tỉnh. Giang đã chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết.

Dù hồ sơ chuyển nhượng chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Hùng vẫn ký nháy văn bản do cấp dưới soạn thảo, trình Phó giám đốc Sở Phạm Văn Hoành ký gửi các sở, ngành lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa tại mỏ.

Sau khi kiểm tra thực địa và tổng hợp ý kiến của các đơn vị, ông Hùng hướng dẫn cấp dưới soạn văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Mỏ số 2. Khi trình văn bản, Hùng báo cáo Hoành rằng việc chấp thuận chuyển nhượng được thực hiện theo ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngày 10-11-2022, Giang ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát.

Tiếp đó, Giang tiếp tục ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, với trữ lượng được phép khai thác 147.294m³ cát ở thể tự nhiên.

Theo cáo trạng, lượng cát được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt tại mỏ là 46.051,44m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m³ cát ở thể nở rời.

Quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác cho Công ty Thiên An Phát, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền bồi dưỡng, lễ, Tết cho một số người liên quan. Trong đó, Tùng đưa cho Giang 180 triệu đồng.