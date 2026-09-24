Tuyên án tử hình kẻ sát hại hàng xóm, cướp bông tai, lắc vàng

Chiều 24/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phúc (SN 1966) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Liên quan vụ án, bị cáo Trịnh Thị Đức (vợ Phúc) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phúc và vợ tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, Nguyễn Hữu Phúc và bà L.H.Q cùng cư trú tại xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 8h10, ngày 14/11/2025, bà Q. sang hỏi mượn Phúc cây gậy để đuổi rắn. Phúc lấy một đoạn thân tre đưa cho bà Q. Một lúc sau, bà Q. lại qua nhà, nhờ Phúc đuổi rắn giúp.

Lúc này, phát hiện bà hàng xóm đeo bông tai và lắc tay bằng vàng nên Phúc nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt. Phúc vào nhà lấy 1 cái búa đi theo bà Q..

Khi đến bãi đất trống phía sau nhà, Phúc đi từ phía sau, cầm búa đánh nhiều cái vào đầu bà Q. cho đến khi nạn nhân bất động. Phúc lấy 2 bông tai, 1 lắc tay bằng vàng của bà Q. cất vào túi quần và lấy tấm bạt màu xanh gần đó phủ lên người nạn nhân, nhằm phi tang. Sau đó, Phúc về nhà thay quần áo rồi đưa tài sản chiếm đoạt được của bà Q. cho vợ là Trịnh Thị Đức. Phúc nói số tài sản trên do mình nhặt được.

Do lo sợ bà Q. tỉnh lại, Phúc nhiều lần ra kiểm tra, thấy nạn nhân vẫn còn thở, đối tượng tiếp tục xuống tay với nạn nhân, rồi lại kéo tấm bạt phủ lên người, đồng thời bẻ nhánh cây đè lên tấm bạt cho đến khi nạn nhân tử vong kẻ thủ ác mới… dừng tay.

Khoảng 17h cùng ngày, con gái bà Q. cùng người dân phát hiện bà Q. tử vong tại bãi đất trống phía sau nhà nên đến Công an xã Vĩnh Lộc trình báo. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đưa Nguyễn Hữu Phúc và Trịnh Thị Đức về trụ sở làm việc. Tại CQĐT Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại tòa, vợ chồng Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.