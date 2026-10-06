Tuyên án tử hình kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Anh

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, anh Nguyễn Viết Quang, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án vắng mặt. Anh trai anh Quang (người đại diện theo ủy quyền) cùng 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Quang có mặt tại phiên tòa.

Đ.T.P.A. (17 tuổi, người yêu cũ của bị cáo Nguyễn Đức Anh) được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng cũng vắng mặt. Những người tham gia tố tụng khác có mặt theo giấy triệu tập của tòa án.

Trước khi công bố cáo trạng, đại diện VKSND TP Đồng Nai đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn. Đại diện công tố gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các bị hại trước những mất mát, đau thương không thể bù đắp.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức Anh thừa nhận không có mâu thuẫn với gia đình anh Quang và nói: “Lỗi hoàn toàn do bị cáo”. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.

Khi HĐXX nói về việc bị cáo ra tay sát hại nhiều người, trong đó có trẻ em, dù không có mâu thuẫn với các nạn nhân và hỏi “có còn tính người không?”, Đức Anh trả lời: “Không còn tính người”.

Sau phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức Anh mức án 6-7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Khi HĐXX cho bị cáo nói lời sau cùng, Đức Anh chỉ nói ngắn gọn: “Không có gì để nói”.

TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Hoàng Anh

Cuối phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Đức Anh là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự mất nhân tính, gây hậu quả đặc biệt lớn và khiến dư luận hoang mang.

“Hành vi của bị cáo cho thấy không còn khả năng giáo dục, cải tạo. Do đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội”, bản án nêu.

TAND TP Đồng Nai quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tử hình về tội "Giết người", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,1 tỷ đồng.

Người nhà nạn nhân tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Anh

Theo cáo trạng, đầu năm 2026, Đức Anh có quan hệ tình cảm với P.A. Đến khoảng tháng 7, P.A. chủ động nói lời chia tay. Không chấp nhận việc này, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ để trả thù.

Tối 2/9, trong lúc nhậu cùng nhóm bạn, Đức Anh bộc lộ ý định giết P.A. Sau cuộc nhậu, Đức Anh nhờ bạn chở đến khu vực nhà người yêu cũ, nói dối là đi đòi nợ. Trên đường đi, Đức Anh quay về phòng trọ lấy hung khí rồi nhiều lần quan sát, tìm cách đột nhập vào nhà P.A.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ với ý định đột nhập nhưng bị cha của P.A. phát hiện, dọa báo công an.

Sau đó, Đức Anh chuyển hướng đột nhập căn nhà của gia đình anh Quang, hàng xóm của người yêu cũ. Khi vào bên trong nhà, Đức Anh bị anh Quang phát hiện nên dùng hung khí tấn công chủ nhà.

Anh Quang chống trả nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục truy đuổi, chém nhiều nhát khiến nạn nhân có 31 vết thương, tổn thương cơ thể 76%.

Sau khi tấn công anh Quang, Đức Anh tiếp tục xuống tay với vợ và hai con của nạn nhân khiến 3 người này tử vong.