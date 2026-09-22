Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông sát hại người tình đem xác phi tang

Ngày 22/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) mức án tử hình về 2 tội: “giết người" và "cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Nhã hành nghề chữa bệnh tại xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Cuối năm 2024, bà Đ. nhiều lần tìm đến Nhã để chữa bệnh đau xương, khớp nên cả 2 nảy sinh tình cảm, thuê phòng trọ ở xã Đức Hòa sống chung như vợ chồng.

Bị cáo Nhã tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Giữa năm 2025, thấy bà Đ. thường xuyên liên lạc với người đàn ông khác, Nhã nổi máu ghen, giữa 2 người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau. Tối 29/8, khi bà Đ. gọi điện nói chuyện với người đàn ông khác, Nhã nổi máu ghen xông vào đánh thì bị bà Đ. cầm dao chém. Bực tức, Nhã dùng khúc gỗ đánh nhiều lần vào đầu bà Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nhã phân xác nạn nhân đem đi phi tang dọc tuyến kênh qua xã Hiệp Bình, có phần thi thể cách hiện trường khoảng 70km.

Sau khi phi tang thi thể nạn nhân, Nhã quay về phòng trọ đem tài sản của bà Đ. đi bán, dọn dẹp hiện trường và trả phòng trọ rồi rời đi.

Nhiều ngày sau người dân phát hiện các phần thi thể của bà Đ. nên báo với cơ quan chức năng. Thời điểm này Nhã cũng hối hận về hành vi của mình nên nói sự thật với em gái rồi ra Công an đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nhã đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, tính chất hung hãn, hành vi xảo quyệt để che giấu tội ác của mình, không có khả năng cải tạo nên tuyên mức án trên tử hình. Ngoài ra, bị cáo Nhã còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng.