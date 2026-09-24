Tuyên án tử hình đối tượng đâm chết trong người đêm Giao thừa

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Bảo Tài (49 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) về hành vi đâm chết người vào rạng sáng 17/2/2026 (đêm Giao thừa năm 2026).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, Bùi Bảo Tài và chị N.M.M sống với nhau như vợ chồng tại ấp 2 (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh). Ngày 8/5/2025, chị M sinh con nên dọn về ở nhà cha mẹ ruột là ông N.C.N và bà L.T.K.C tại ấp Cả Cóc (xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh).

Ông N và bà C yêu cầu Tài tổ chức đám cưới với chị M nhưng Tài không đồng ý. Khi Tài đến thăm con thì bị vợ chồng ông N và bà C ngăn cản. Từ đó, Tài nảy sinh ý định giết ông N và bà C.

Khoảng 0 giờ ngày 17/2/2026, Tài lấy một con dao dài 31cm giấu vào túi áo khoác rồi điện thoại nhờ bạn là T.Q.H chở đến cầu 5-3 thuộc ấp Cả Cóc (xã Tuyên Bình). Khi đến nơi, H quay xe về nhà, Tài đi bộ đến nhà ông N cách đó khoảng 100m.

Đến nơi, Tài trèo qua hàng rào lưới B40 vào phía tiệm tạp hóa nhà ông N nhưng thấy cửa khóa nên trèo ra, sau đó đi vào bằng cửa chính phía trước. Khoảng 1 giờ cùng ngày, Tài đến vị trí giường của ông N. và bà C thường nằm ngủ. Lúc này, chỉ có ông N nằm trên giường.

Tài dùng tay trái kéo màn lên, tay phải cầm dao đâm liên tục 10 nhát vào hai chân, đùi phải ông N. Khi ông N la lên, Tài biết đã đâm trúng nhưng vẫn tiếp tục dùng dao đâm thêm 2 nhát vào hai chân của nạn nhân. Nghe tiếng kêu, chị M và bà C chạy đến khống chế, đè Tài xuống giường và dùng dây trói lại.

Sau đó, ông N được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường - Tây Ninh cấp cứu nhưng đến khoảng 2 giờ cùng ngày thì tử vong. Tài được mọi người đưa đến Công an xã Tuyên Bình đầu thú.

Theo Kết luận giám định tử thi số 626/KLGĐTT-KTHS ngày 17/3/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh), nguyên nhân ông N.C.N tử vong là mất máu cấp do các vết thương ở chân phải làm đứt động mạch đùi sâu.

Kết quả giám định cũng xác định con dao kim loại dài 31cm là dao găm thuộc Phụ lục 3 “Danh mục vũ khí thô sơ” được quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cáo trạng xác định hành vi của Bùi Bảo Tài là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người bị hại và xâm phạm đến chế độ quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng của Nhà nước được pháp luật hình sự bảo vệ.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Bảo Tài tử hình về tội “Giết người” theo điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Bùi Bảo Tài phải chấp hành là tử hình./.