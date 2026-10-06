Tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Đức Anh

Hội đồng xét xử tuyên án đối bị cáo Nguyễn Đức Anh.

Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ ngày 3/9/2026, Nguyễn Đức Anh đeo khẩu trang, lấy 2 con dao Thái Lan giấu trong người rồi điều khiển xe môtô nhãn hiệu Vision màu đen (mượn của chị Mai Lê N. trước đó) đi đến bên hông nhà người dân phía sau nhà chị Phương A., rồi leo tường rào lên mái nhà của chị Phương A.

Khi đi đến đứng cạnh cửa sổ thông gió (giếng trời), Đức Anh dùng tay mở cửa sổ thông gió để đột nhập vào nhà với ý định giết chị Phương A., nhưng cửa bị khóa nên Đức Anh không vào được.

Lúc này ông Đinh Văn R. (cha chị Phương A.) phát hiện và khuyên can Đức Anh đi về và nói sẽ báo công an, nhưng Đức Anh không về mà đi trên mái nhà của anh N.V.Q (kế sát bên nhà chị Phương A.), leo vào ban công, mở cửa tầng 2 (cửa không khóa) vào nhà và đi theo cầu thang, xuống tầng trệt cầm 2 con dao xông vào đuổi đâm anh Q. (bị thương tật 76%) và chạy.

Tiếp đến, Đức Anh đã sát hại chị Hồ Thị M. (vợ anh Q.), cháu Nguyễn Tuấn H. (SN 2015) và cháu Nguyễn Ngoc H. (SN 2025). Ngay sau khi gây án Nguyễn Đức Anh bị Công an TP. Đồng Nai bắt giữ quả tang tại hiện trường.

VKSND TP. Đồng Nai đã truy tố ra trước TAND TP. Đồng Nai để xét xử Nguyễn Đức Anh về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận dù biết các nạn nhân hoàn toàn không có khả năng chống trả hay phản kháng, nhưng vẫn ra tay tàn nhẫn.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh thừa nhận không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình 4 nạn nhân trong vụ án và thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội, không oan sai.

Khai về động cơ gây án, do mối quan hệ tình cảm với chị Phương A. và đã chia tay. Cho rằng bị người yêu cũ lừa dối tình cảm nên nảy sinh ý định sát hại. Nhưng sau đó, Nguyễn Đức Anh đã đột nhập nhầm nhà và gây ra vụ thảm án cho gia đình anh N.V.Q.

Chủ tọa tiếp tục đặt nhiều câu hỏi về động cơ khiến bị cáo tiếp tục tấn công các nạn nhân, dù họ không có khả năng chống trả?

Trả lời, bị cáo nói không lường trước được hậu quả do hành vi của mình gây ra và cũng xác nhận trước khi gây án không sử dụng ma túy, không bị kích động về tâm lý và từ trước đến nay không mắc bệnh lý về tâm thần...

Trước khi đi vào phần nghị án, HĐXX cho bị cáo nói lời sau cùng, Nguyễn Đức Anh trả lời không có gì để nói.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh bị dẫn giải đến phiên tòa.

HĐXX đã xác định hành vi của Nguyễn Đức Anh có nhiều tình tiết định khung tăng nặng, gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi một cách man rợ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; đặc biệt nguy hiểm đến xã hội, xâm phạm đến quyền được sống của người khác.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vị phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự, và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Anh còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với gia đình bị hại tổng số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.