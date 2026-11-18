Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thanh Tú (còn gọi là Tú Cơ quận 8) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cùng mức án tử hình có bị cáo Lai Vi Thiệu, Nguyễn Hữu Truyện, Bùi Văn Sơn và Trần Thanh Tuấn. Các bị cáo Phan Văn Trung, Nguyễn Kim Phước và Lê Thị Thanh Hà bị tuyên phạt mức án chung thân.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: AT)

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm đến 24 năm tù. Trong đó, bị cáo Lê Phạm Hiếu Ly (biệt danh Ly Meo) bị phạt 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Do có bản án cũ 7 năm 6 tháng tù chưa chấp hành, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 8 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy. Các bị cáo đã tham gia đường dây mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, có sự phân công vai trò trong quá trình mua bán, cất giấu và tiêu thụ ma túy.

Theo cáo trạng, Lê Thanh Tú sống cùng người tình Lê Thị Thanh Hà tại căn nhà thuê trên đường số 59, quận Gò Vấp cũ. Từ tháng 1/2024, hai người cùng Nguyễn Bá Khôi bàn bạc mua ma túy về bán kiếm lời.

Ngày 21/2/2024, Tú mua của người đàn ông tên “Anh Hai” (chưa rõ lai lịch) 11 kg ketamine, 6 kg ma túy đá và 3,3 kg heroin, chuyển 3,26 tỉ đồng thanh toán. Khôi nhận hàng từ một người không rõ lai lịch, mang về nhà Tú cất giấu. Hà sử dụng tài khoản Telegram “Hà Hà” liên lạc với đầu mối, ghi chép và quản lý các giao dịch.

Hai ngày sau, Tú bán cho người tên Tiến 1 kg ma túy đá với giá 220 triệu đồng và bán cho người tên Tèo 3 kg ketamine, thu hơn 1,1 tỉ đồng.

Lo sợ bị phát hiện, Tú và Hà chuyển số ma túy còn lại đến nhà Nguyễn Hữu Phúc, chủ tiệm hớt tóc trên đường Bà Hom, quận 6 cũ. Tại đây, Tú tiếp tục bán cho Bùi Văn Sơn 3 kg ketamine, 2 kg ma túy đá và 660 gram heroin với giá gần 2 tỉ đồng.

Khi biết Cảnh sát xuất hiện quanh nhà Phúc, Tú cùng Hà và Phúc cắt các túi nylon, đổ ma túy xuống bồn cầu để phi tang. Hà quay video quá trình tiêu hủy. Lê Phạm Hiếu Ly, bạn gái Phúc, chứng kiến sự việc nhưng không tố giác và bỏ trốn.

Tối 26/2/2024, lực lượng Công an kiểm tra căn nhà của Tú. Tú chạy lên ôtô tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế. Công an thu giữ trong túi quần người này hơn 20 gram ma túy các loại, một khẩu súng dài 14 cm và 7 viên đạn.

Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm nhiều người trong đường dây, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.