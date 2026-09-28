Tuyên án tử hình 2 bị cáo mua bán hơn 36 kg ma túy

HĐXX đã tuyên phạt Trần Thanh Tuấn (SN 2001), Trần Minh Tâm (SN 1994) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh trên, Đỗ Thị Ngọc Yến (SN 2000) bị tuyên 8 năm 6 tháng tù; Võ Nữ Minh Thư (SN 2003) 8 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Đinh Đức Tuấn (SN 1990) và Trần Ngọc Thảo (SN 2000) cùng bị tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo đang nghe hội đồng xét xử tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30, ngày 4/4/2025, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an phường An Lạc kiểm tra Trần Minh Tâm khi đang điều khiển ôtô biển số 51K-912.94 tại trước nhà số 1 đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân (cũ), nay là phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của Tâm có 1 vali màu xanh chứa nhiều gói nylon in chữ “Porsche”, bên trong là ma túy với tổng khối lượng hơn 13,8 kg, loại MDMA, Ketamine. Kiểm tra một túi đựng máy DJ tiếp tục được phát hiện 21 gói nylon in chữ “TIE GUAN YIN”, chứa gần 21 kg Ketamine, ngoài ra còn một số gói ma túy khác.

Khám xét nơi ở của Tâm, Công an tiếp tục thu giữ hơn 100 gam ma túy cùng nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra điện thoại, cơ quan chức năng phát hiện Tâm và Trần Thanh Tuấn có nhiều cuộc liên hệ, trao đổi với nhau liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, Tuấn khai khoảng tháng 1/2025 quen một người tên “Anh Hai” thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội. Người này sử dụng tài khoản Telegram có tên nước ngoài và đề nghị Tuấn phụ giúp bán ma túy.

Đối tượng “Anh Hai” đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, giao cho Tuấn cất giấu và đi giao cho người mua theo chỉ đạo. Tuấn thuê Tâm phụ giúp, mỗi lần Tâm giao ma túy được trả công từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng, tùy số lượng và khoảng cách giao hàng.

Từ giữa tháng 3 đến ngày 3/4/2025, Tuấn khai đã 3 lần nhận ma túy từ “Anh Hai” rồi giao cho Tâm cất giữ, mang đi giao cho nhiều người không rõ lai lịch.

Bị cáo Trần Minh Tâm.

Được biết, ngày 3/4/2025, sau khi nhận ma túy từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch, Tuấn đưa vali màu xanh và túi đựng máy DJ về nhà Tâm. Cả hai kiểm đếm, sau đó đưa số ma túy vào cốp ôtô để chờ “Anh Hai” chỉ đạo giao cho khách. Số ma túy trên bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ vào ngày 4/4/2025.

Cáo trạng xác định Tuấn và Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số ma túy gồm hơn 22,7 kg Ketamine; hơn 13,8 kg MDMA, Ketamine; 3,9 gam Methamphetamine và 3,1 gam MDMA, tổng cộng hơn 36kg ma túy các loại.

Ngoài việc giúp Tuấn cất giấu, giao ma túy, Tâm còn trực tiếp bán ma túy cho Đỗ Thị Ngọc Yến, Đinh Đức Tuấn và Trần Ngọc Thảo.

Yến khai làm nhân viên phục vụ tại nhiều quán karaoke và có quan hệ với nhiều khách nam. Biết Tâm bán ma túy, Yến nhiều lần đặt mua rồi bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch.

Đối với Đinh Đức Tuấn khai đã 6 lần mua ma túy của Tâm để sử dụng. Ngày 4/4/2025, Tuấn rủ Thảo cùng sử dụng. Sau khi mua 2,5 gam Ketamine và một viên thuốc lắc, cả hai mang về phòng, chia ma túy thành nhiều gói rồi cùng sử dụng.

Khi Công an kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 0,4 gam Ketamine cùng dụng cụ sử dụng ma túy. Cáo trạng xác định Tuấn và Thảo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Do lượng ma túy thu giữ không đủ định lượng nên hai bị cáo không bị xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Với đối tượng “Anh Hai” do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý. Các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh tài khoản Telegram, Signal, số điện thoại và tài khoản ngân hàng liên quan để làm rõ những người đứng sau đường dây.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.