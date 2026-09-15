Tuyên án tù chung thân gã đàn ông đâm chết vợ cũ

Níu kéo bất thành, thủ sẵn dao và thuốc chuột tìm vợ cũ

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Thắng (SN 1981, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) và chị L.T.M. (SN 1986) kết hôn năm 2006, có với nhau hai người con. Do quá trình chung sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hai người đã chính thức ly hôn vào năm 2025.

Sau đó, chị M. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và vừa trở về nước vào đầu tháng 4/2026, tạm trú tại nhà em trai là anh L.Q.H. (SN 1992, trú tại tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).

Khoảng 20h30’ ngày 16/4, nghe con trai nói "tối nay mẹ đi Hà Nội", Thắng cho rằng vợ cũ chuẩn bị tiếp tục sang Đài Loan mà không thông báo cho mình nên nảy sinh bực tức, cảm thấy bị xem thường.

Chiều 15/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Trần Văn Thắng về tội “Giết người”.

Ngay sau đó, Thắng đến cửa hàng tạp hóa trên địa bàn mua 2 con dao Thái Lan (loại gọt hoa quả) giấu vào hai túi quần bò. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục đi đến một cửa hàng tạp hóa khác mua thêm 2 gói thuốc chuột với ý định nếu đến gặp chị M. để hàn gắn tình cảm không thành công sẽ đâm chết vợ cũ rồi uống thuốc độc tự tử.

Đêm cuồng sát định mệnh

Khoảng 21 giờ cùng ngày (16/4), Thắng đến nhà anh L.Q.H., rồi đi bộ vào phòng khách gặp chị M. Đối tượng dùng tay phải quàng ôm cổ đưa chị M. ra trước hiên nhà rồi nói: “Đừng đi Đài Loan nữa, ở nhà với cha, con để hàn gắn tình cảm”. Khi bị chị M. từ chối, giữa hai bên xảy ra cãi vã.

Khoảng 21h10', Thắng rút con dao ở túi quần bên phải đâm trúng ngực trái chị M. Nạn nhân dùng tay chống đỡ liền bị Thắng đâm tiếp một nhát vào lưng trái làm gãy dao. Thấy chị M. đứng dậy la hét, Thắng tiếp tục rút con dao thứ hai ở túi quần bên trái ra để truy sát.

Nghe tiếng la hét của chị M., anh H. và em gái chị M. từ trong nhà lao ra can ngăn, giữ tay trái của Thắng. Để anh H. buông tay, Thắng dùng tay phải cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát về phía người anh H, trong đó có một nhát trúng vào vùng lưng trái của anh này rồi cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, chị L.T.M. được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Anh L.Q.H. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1%.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, Trần Văn Thắng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị cáo Trần Văn Thắng tại phiên xét xử.

Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, các chứng cứ pháp lý, kết luận giám định thương tích và vũ khí đã được công bố làm rõ.

Theo Kết luận giám định, hung khí Thắng dùng để gây án là một con dao dạng một lưỡi (loại gọt hoa quả), không thuộc danh mục vũ khí, vật liệu nổ hay công cụ hỗ trợ được quy định tại Thông tư 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an.

Bản án nghiêm khắc cho kẻ thủ ác

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Trần Văn Thắng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, tước đoạt mạng sống của người khác một cách dã man, gây phẫn nộ trong dư luận và mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cùng tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thắng mức án tù chung thân về tội giết người, cách ly hoàn toàn kẻ thủ ác ra khỏi đời sống xã hội.

Đối với hành vi của Trần Văn Thắng dùng dao đâm vào lưng gây thương tích 1% đối với anh L.Q.H. trong lúc anh H. đang giữ tay Thắng can ngăn. Xét thấy, Trần Văn Thắng không có mục đích tước đoạt tính mạng anh H. mà nhằm mục đích để thoát thân bỏ chạy, quá trình điều tra anh H. có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án, không yêu cầu bồi thường dân sự nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn Thắng về hành vi này là có căn cứ.