Tuyên án phúc thẩm với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vào ngày 7/10

Các bị cáo tại phiên toà xét xử phúc thẩm, sáng 25/9. Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Hơn 1,7 tỷ đồng được 8 bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả

Tại phiên tòa, Chủ tọa công bố thông tin, trước khi bước vào phiên tòa chiều 1/10, đã có 8/10 bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, tổng số tiền là 1,78 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng và 200 nghìn đồng án phí sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, nộp 170 triệu đồng.

Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nộp 200 triệu đồng; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) và Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) mỗi người nộp 20 triệu đồng.

Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nộp 100 triệu đồng; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) nộp thêm 120 triệu đồng.

Trước đó, tại phiên xử ngày 30/9, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quay lại phần xét hỏi để cho các bị cáo, luật sư được trình bày mong muốn bàn bạc với gia đình tiếp tục được nộp thêm tiền nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử dành thêm thời gian để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả.

Bốn bị cáo được đề nghị án treo

Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Cụ thể, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1,5 đến 2 năm tù. Bị cáo Trần Văn Sinh được đề nghị giảm từ 2,5 đến 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị giảm từ 2,5 đến 3 năm tù; Nguyễn Chiến Thắng đề nghị giảm 3,5 đến 4 năm tù; Đào Xuân Sinh đề nghị từ 6 đến 12 tháng tù. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo với các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp. Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng được đề nghị giảm từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng.

Tại phiên tòa, các bị cáo nêu trên có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt; gia đình có công với cách mạng; bản thân có thành tích trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương. Một số bị cáo nêu tình trạng khó khăn, cơ thể già yếu, mắc nhiều bệnh nền. Họ cho rằng quá trình thực hiện dự án cũng chịu nhiều áp lực về chất lượng công trình cũng như tiến độ.

Tranh luận sau quan điểm mới của Viện Kiểm sát, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm án thêm cho thân chủ của mình.

Theo luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm khắc phục được xác định đối với bị cáo là 108,5 tỷ đồng tiếp tục tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả chung của vụ án. Điều này thể hiện "thiện chí muốn khắc phục đến cùng hậu quả vụ án" và cần được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Luật sư cũng đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc các yếu tố về tuổi tác, quá trình công tác, những thành tích và mục đích không tư lợi của cựu trưởng ngành y tế với 2 dự án. Tuy có những quyết định sai trong quá trình triển khai dự án nhưng tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng luôn khẳng định mục đích của những quyết định ấy là để lại những bệnh viện hiện đại, được thiết kế và vận hành theo những tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu, phục vụ người dân lâu dài.

Theo luật sư, hiện tại hai bệnh viện đã đi vào hoạt động và chỉ sau một thời gian rất ngắn, không chỉ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân mà còn đề nghị mở rộng giường bệnh tại mỗi cơ sở. Đây là kết quả thực tế cần được xem xét khi đánh giá hậu quả của vụ án cũng như khi đối chiếu với chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 37/2026/QH16.

Phân tích về các con số lãng phí, thất thoát từ hai dự án, luật sư cho rằng, hậu quả của vụ án và mức độ hậu quả được sử dụng để đánh giá trách nhiệm, lượng hình đối với một bị cáo cụ thể là hai vấn đề cần được phân biệt. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo Kim Tiến xuống dưới 3 năm tù và cho hưởng án treo.

Trước đó, bị cáo Kim Tiến được ghi nhận đã nộp hơn 108 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Đến nay cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp tổng cộng hơn 109 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có những sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các sai phạm khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào chiều 7/10.