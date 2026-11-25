Tuyên án ông Lê Thanh Thản và 5 đồng phạm vụ CT6 Kiến Hưng
Dự kiến ngày mai (26/11), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, cùng 5 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Đáng chú ý, trong khi vụ án đang được xét xử, thành phố đã có những quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ tồn tại kéo dài tại dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-an-ong-le-thanh-than-va-5-dong-pham-vu-ct6-kien-hung-246261125170753042.htm