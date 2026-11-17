Ngày 16/11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", tuyên phạt Phạm Hoàng Minh Long 7 năm tù, Thân Thanh Nguyên 6 năm 6 tháng tù, Lê Quốc Việt (đều trú Gia Lai) 7 năm tù vì đánh chết người do ghen tuông, xảy ra tại cửa hàng tiện lợi 24h Guumart (số 135 đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 4 Tây Sơn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc ghen tuông vô cớ, khi thấy bạn gái của mình là L.S.G.B. (15 tuổi, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) ngồi nhậu cùng với N.Q.H. (học sinh lớp 9 một trường tại địa bàn phường Pleiku) và các bạn tại khu vực trước cửa hàng tiện lợi 24h Guumart nên Long đã điện thoại rủ Nguyên đi đánh nhau. Việt nghe được cuộc gọi rủ Nguyên đi đánh nhau nên cũng đi theo.

Mẹ và bố mang di ảnh con trai N.Q.H. tới phiên toà.

Đến 2h25, nhóm Long ập vào đánh H. và một người khác trong nhóm tên Vũ. Bị đánh, Vũ đứng lên bỏ chạy, còn H. bị Long và Nguyên dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào bụng, mặt, đầu. Bị đánh bất ngờ, H. ôm đầu không phản kháng gì.

Khi nhân viên cửa hàng nói không được đánh nhau ở quán thì Việt cùng Nguyên nắm cổ áo kéo H. ra lề đường để Long tiếp tục đánh H. làm nạn nhân gục xuống đường bất tỉnh.

Sau đó, H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, giãn đồng tử, mắt xung huyết và xây xát bầm tím vùng mặt. Sau đó nạn nhân tử vong.

Tại thời điểm gây án, Nguyên và Long chưa đủ 16 tuổi, còn Việt mới 16 tuổi 11 tháng.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, hành vi nêu trên của Long, Nguyên, Việt là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, đã tước đoạt tính mạng của N.Q.H. (tại thời điểm bị xâm hại mới có 14 năm 7 tháng tuổi) trái pháp luật, nên có đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án, Long là người khởi xướng, chủ mưu đánh người, Nguyên là đồng phạm tích cực, còn Việt là đồng phạm giúp sức.

Hội đồng xét xử nêu rõ, trong vụ án này có trách nhiệm của phụ huynh bởi đã không quản lý chặt con cái, để đi chơi, ăn nhậu giờ đêm khuya.

Ngoài mức án tuyên phạt, Hội đồng xét xử buộc Long, Việt và gia đình phải liên đới bồi thường thiệt hại số tiền 400 triệu đồng. Riêng bị cáo Nguyên là trẻ mồ côi cha mẹ, sống với bà nội có hoàn cảnh khó khăn nên không đặt trách nhiệm bồi thường dân sự.