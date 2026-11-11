Tuyên án nhóm cựu cán bộ ở Hà Nội nhận tiền tỷ để cấp giấy phép

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huy (cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội): 8 năm 6 tháng tù; Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng Phòng): 8 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận án 24 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.

Riêng bị cáo Đỗ Doãn Tiến (lái xe) nhận mức án 22 tháng, 1 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), được trả tự do tại tòa. Các bị cáo trên nhận án tù về các tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Theo nhận định của HĐXX, từ năm 2019 đến năm 2024, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng chuyên viên, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ để "tạo điều kiện", hướng dẫn khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong quá trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ là hơn 3,5 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân. Do đó, cần áp dụng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo như: Thành khẩn khai báo; thừa nhận hành vi phạm tội; có cống hiến trong quá trình công tác; được tặng thưởng bằng khen, giấy khen; một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng.

Lời khai về việc nhận tiền hối lộ để tạo bỏ qua lỗi vi phạm

Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng, trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Tô Tử Anh thừa nhận việc cầm tiền của các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đổi lại, cựu phó trưởng phòng đã tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình thẩm định để các phòng khám được cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động.

Theo lời khai của bị cáo Tô Tử Anh, khi đoàn đến kiểm tra, các cơ sở đưa tiền và nói đây là khoản "tiền nước, thuốc". Bản thân bị cáo nghĩ mình đã bỏ công hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện điều kiện hoạt động nên đã nhận tiền.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đình Long (chuyên viên) cũng thừa nhận đã nhận tiền từ những người môi giới rồi chia lại cho một số thành viên đoàn thẩm định và lãnh đạo. Theo đó, trưởng đoàn được chia từ 1-3 triệu đồng.

Thừa nhận hành vi của mình là không đúng với quy định của pháp luật, bị cáo Long cho biết đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cáo buộc trước đó cho rằng, bị cáo Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận hơn 321 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.