Tuyên án chung thân đối với bị cáo mua bán hơn 256 gam ma túy

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026, vì mục đích vụ lợi, Nguyễn Trung Thành đã nhiều lần mua ma túy về cất giấu tại nhà riêng. Tổng khối lượng Thành đã mua gồm 219,232 gam Methamphetamine và 37,41 gam heroin.

Quang cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Trong thời gian này, Thành đã 8 lần bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn, thu lợi bất chính 4,5 triệu đồng.

Trưa 12/3/2026, Phan Trọng Tài, nguyên là giáo viên, sử dụng tiền mượn của bạn để đến nhà Thành mua 0,49 gam Methamphetamine mang về sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Từ hành vi của Tài, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và phát hiện số lượng lớn ma túy được Nguyễn Trung Thành cất giấu tại nhà.

Sau khi biết hành vi phạm tội bị phát hiện, trưa 15/3/2026, Thành liên hệ nhờ Trần Quốc Hoàn đưa đi trốn. Biết Thành đang bị cơ quan chức năng truy bắt, Hoàn vẫn mượn xe mô tô đến đón và chở Thành vào khu vực rừng keo ở xã Mai Hoa nhằm giúp Thành trốn tránh sự truy bắt.

Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, Thành xuống xe và tiếp tục lẩn trốn trong rừng. Đến ngày 18/3/2026, Thành bị bắt giữ; Hoàn cũng bị khống chế khi quay trở ra.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự để xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương. Trong đó, Nguyễn Trung Thành có 2 tiền án chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đối với Trần Quốc Hoàn, mặc dù biết Thành phạm tội và đang bị truy bắt nhưng vẫn giúp Thành bỏ trốn. Phan Trọng Tài đã mua ma túy để sử dụng và bị bắt quả tang.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, nhân thân các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Trung Thành tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phan Trọng Tài bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Quốc Hoàn bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”, quy định tại điểm e khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự.