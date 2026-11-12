Tuyên án chủ cửa hàng và nhân viên chém người ở Hà Nội

Theo cáo trạng, Bình là người làm thuê cho Phan Đức Vượng (SN 1992, ở xã Phúc Thọ, Hà Nội) tại cửa hàng cho thuê ô tô, xe máy.

Tối 22/12/2016, Vượng cùng 2 người bạn khác đến quán Karaoke Phú Gia tại xã Phúc Thọ để đòi tiền rót bia cho bạn gái của bạn. Tại đây, nhóm của Vượng gặp anh Nguyễn Quang Cảnh (SN 1989, ở xã Phúc Lộc, Hà Nội) và nhiều người khác vừa từ quán Karaoke Sunny gần đó đi ra. Lời qua tiếng lại về chuyện nợ nần, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Nhóm của Vượng đã xông vào đánh anh Cảnh. Quá trình đánh anh Cảnh, Vượng bị anh Nguyễn Văn Lữ (SN 1988, ở xã Phúc Thọ) – người trong nhóm anh Cảnh vật xuống đất. Bị đánh, Vượng vùng dậy gọi điện cho Bình, nói đến đánh nhóm anh Cảnh.

Kết thúc cuộc gọi, Bình thông báo cho Phạm Minh Tùng (SN 1993, ở phường Hồng Hà, Hà Nội) và bảo Tùng đi cùng. Sau đó, Bình chở Tùng về nhà Vượng lấy 2 dao hàn tuýp sắt. Lấy đồ xong, cả hai chở nhau đến gặp Vượng.

Vượng điều khiển xe đi phía trước, Tùng chở Bình đi theo phía sau đi đến quán Karaoke Sunny.

Tại đây, Vượng chỉ tay vào anh Cảnh và bảo Tùng đánh. Còn Vượng cầm dao xông vào chém anh Lữ. Bị chém trọng thương, anh Lữ lảo đảo đi vào trước quán Karaoke Sunny rồi gục ngã xuống đất. Tùng cũng xông vào đánh anh Cảnh ngã xuống đất.

Thấy anh Cảnh nằm dưới đất, Vượng tiếp tục chém anh Cảnh.

Gây án xong, các đối tượng vứt hung khí tại hiện trường rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Anh Nguyễn Văn Lữ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Anh Nguyễn Quang Cảnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 105 - Bộ Quốc phòng kịp thời nên may mắn không tử vong, bị tổn hại 12% sức khỏe.

Cơ quan chức năng "vào cuộc" điều tra. Vượng và các đối tượng bị bắt sau đó. Bình bỏ trốn sau gần 10 năm, đến 20/3/2026, bị bắt theo quyết định truy nã.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình 13 năm 6 tháng tù.

Đối với Phan Quốc Vượng, tháng 2/2020, Vượng bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình, sau đó được cấp phúc thẩm giảm án xuống chung thân. Những đối tượng khác có liên quan bị tuyên phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù. Trong đó, Phạm Minh Tùng bị tuyên 20 năm tù về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.