HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Trác Nhiên (người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ kế toán tư vấn thuế Trịnh Gia) mức án 18 năm tù cho 3 tội danh: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đào Đình Thọ (kinh doanh tự do) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; cộng án cũ 4 năm, tổng hợp, Thọ phải chịu hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thành Nghĩa (cựu cán bộ thuế cơ sở 3, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

39 bị cáo giúp sức cho Đào Đình Thọ, Trịnh Trác Nhiên: một số bị cáo bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng; ngoài ra các bị cáo còn lại bị phạt từ 9 tháng tù đến 7 năm tù, tùy theo vai trò và mức độ phạm tội về một trong các tội danh“Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”...

Vụ án gồm 2 đường dây mua bán hóa đơn khống do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu. Hai nhóm đã sử dụng 108 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế để xuất bán 56.690 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Trịnh Trác Nhiên chỉ đạo thành lập 51 công ty “ma”, sử dụng các pháp nhân này xuất bán hơn 47.000 hóa đơn khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng. Bị cáo Nhiên xác định thu lợi bất chính hơn 36 tỷ đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn.

Ngoài hành vi mua bán hóa đơn, Nhiên còn trốn thuế hơn 6 tỷ đồng thông qua việc không kê khai doanh thu kinh doanh mủ cao su nhập khẩu, đồng thời sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào, kê khai khấu trừ thuế.

Đào Minh Thọ, từ năm 2020 - 2023 đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để thành lập, điều hành 57 công ty “ma”, mua phôi hóa đơn, phần mềm xuất hóa đơn điện tử và chữ ký số để phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Riêng Nguyễn Thành Nghĩa là cán bộ thuế, từ năm 2020 - 2023, nhiều lần được Trịnh Trác Nhiên đưa tiền, tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng, để Nghĩa bao che hoạt động của các công ty “ma”.

Ngoài ra, Nghĩa hướng còn dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty “ma” trên địa bàn quận 3 cũ để đưa các doanh nghiệp này vào phạm vi quản lý thuế của mình. Trong quá trình hoạt động, Nghĩa không kiểm tra, không yêu cầu các công ty giải trình về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Cạnh đó Nghĩa còn hướng dẫn các công ty chỉ xuất hóa đơn trong thời gian dưới một năm, sau đó ngừng sử dụng, chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh sang địa bàn khác và làm thủ tục ngừng hoạt động nhằm tránh bị phát hiện trên hệ thống quản lý của ngành thuế.