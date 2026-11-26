Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo.

Bị cáo Lê Thành Thản và nhiều bị cáo được hưởng án treo

Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Với bốn bị cáo gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Với bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hành vi của các bị cáo đã gián tiếp gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng

Theo HĐXX, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, luật sư bào chữa cho các bị cáo, bị đơn dân sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, HĐXX xác định các hành vi, quyết định tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều nay.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung cáo trạng của VKS đã quy kết. Các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân cũng đều thừa nhận sai phạm của mình.

Căn cứ lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đều khẳng định không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng của Công ty Bemes tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo Lê Thanh Thản về việc trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, không có bất kỳ cá nhân, đơn vị nào đến thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý việc thực hiện dự án của Công ty Bemes.

HĐXX đánh giá, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, kết luận giám định, kết luận thanh tra cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Theo HĐXX, mặc dù UBND TP. Hà Nội không có quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án, nhưng từ tháng 10/2010, bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình tại dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Cụ thể, bị cáo đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, tăng số lượng căn hộ và xây thêm tòa nhà CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn nhà thấp tầng và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Trong năm 2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, nhằm bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt. Tin tưởng vào những thông tin này, khách hàng đã mua các căn hộ tại dự án.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống. Bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, trong đó đa phần không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

HĐXX nhận định, Công ty Bemes của bị cáo Lê Thanh Thản có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng tại dự án CT6 Kiến Hưng, thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, dẫn đến các căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án với mình.

Mặc dù những vi phạm diễn ra trong thời gian dài, song các cán bộ UBND phường Kiến Hưng gồm Đỗ Văn Hưng, nguyên Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường; cùng các cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông gồm Nguyễn Văn Năm, nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận và Vương Đăng Quân, nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng, đã không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý các sai phạm tại công trình xây dựng CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã gián tiếp gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ, với tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng.

HĐXX xác định, bị cáo Lê Thanh Thản biết dự án tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes được xây dựng sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo xác định của cơ quan có thẩm quyền, nhưng đã che giấu tình trạng pháp lý, cung cấp thông tin không đúng sự thật, khiến các bị hại hiểu sai về tình trạng pháp lý của các căn hộ, nhà ở, từ đó tin tưởng giao kết hợp đồng và thanh toán tiền, gây thiệt hại cho các bị hại và thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thanh Thản đã phạm vào tội "Lừa dối khách hàng", thuộc trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Do đó, cáo trạng của VKS truy tố bị cáo Lê Thanh Thản về tội "Lừa dối khách hàng" là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Các bị hại trong vụ án tại phiên tòa.

Ngoài ra, HĐXX cũng cho rằng bị cáo Lê Thanh Thản đã trên 70 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm

Cũng theo HĐXX, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.

Các bị hại đã bỏ tiền mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Do đó, việc điều tra, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục đối với từng bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh phiên toà.

Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX nhận thấy bị cáo Lê Thanh Thản là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo biết rõ các căn nhà được xây dựng sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng tại thời điểm giao dịch. Mặc dù vậy, để bán được nhà, bị cáo đã cố ý che giấu những vi phạm, khiến các bị hại tin tưởng vào thông tin do bị cáo đưa ra, ký kết hợp đồng và thanh toán tiền mua nhà, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các bị hại, đồng thời thu lợi lớn.

Các bị cáo: Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đều là cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong đó, các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển, nguyên là lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng qua các thời kỳ, đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình vi phạm, dẫn đến không phát hiện được sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông xử lý, ngăn chặn kịp thời, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân, nguyên là lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý những sai phạm tại công trình xây dựng thuộc dự án CT6 Kiến Hưng, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.