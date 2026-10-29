Tuyên án 53 bị cáo trong vụ nổ súng gây rối ở Đồng Tháp

Ngày 29/10, TAND khu vực 2 (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên án 53 bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Long Thuận và xã Tân Hòa.

Theo cáo trạng, Bùi Hưng Tài (SN 1993, ngụ xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Quốc Đạt (SN 1997, ngụ xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) có mâu thuẫn với nhau. Chiều 19/2, Tài đang ở nhà người quen tại phường Long Thuận đã liên lạc với Đạt, hẹn gặp mặt, đánh nhau với mục đích giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, Đạt đang nhậu với một số người nên kể lại sự việc. Cả nhóm biết Tài đang ở nhà người quen tại phường Long Thuận nên tụ tập, mang theo hung khí đến nơi nhưng không gặp được Tài nên quay về. Đến tối cùng ngày, Đạt cùng đồng bọn tiếp tục đi tìm Tài nhưng cũng không gặp.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, Đạt tiếp tục liên hệ các mối quan hệ xã hội để tập hợp người và chuẩn bị hung khí. Về phía Tài đang nhậu với Trần Quốc Dương (SN 2002, ngụ xã Tân Điền), người này cũng có mâu thuẫn với một người trong nhóm của Đạt. Hai bên thách thức và hẹn gặp mặt tại ngã ba Vạn Thành (xã Tân Hòa).

Nhóm của Tài, Dương cũng tranh thủ các mối quan hệ xã hội, tập hợp người cùng đi giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Đạt cầm theo hung khí để tìm nhóm của Tài. Về phía nhóm của Tài cũng chuẩn bị hung khí, súng ngắn dạng rulo.

Tại hiện trường, hai nhóm khoảng 80 người la hét lớn tiếng. Một người trong nhóm của Đạt dùng súng bắn về phía nhóm đối phương, nhóm của Dương cũng sử dụng súng bắn lại. Những người khác sử dụng hung khí thách thức, la hét, kích động. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh hô có lực lượng Công an đến nên hai nhóm giải tán.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng tụ tập đông người, sử dụng xe mô tô, cầm hung khí di chuyển trên các tuyến đường giao thông, la hét, dùng súng bắn nhau làm náo loạn khu dân cư, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

HĐXX đã xem xét tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo, tuyên các bị cáo lần lượt mức án từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.