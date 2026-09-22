Tuyên án 3 đối tượng cố ý gây thương tích

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận tại địa phương bởi tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của các bị cáo khi đánh người vì từ chối uống bia khiến nạn nhân tổn thương cơ thể nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất (ảnh chụp ngày 30/7).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất từ ngày 29/7 đến ngày 3/8, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.

Tòa án nhân dân khu vực 12 - tỉnh Đắk Lắk cho rằng, hành động đánh người chỉ vì nạn nhân từ chối uống bia cho thấy tính chất côn đồ, thái độ coi thường pháp luật của các bị cáo. Sau khi gây ra vụ việc, các bị cáo không bồi thường, thăm hỏi nạn nhân. Qua nhiều lần xét xử, các bị cáo vẫn không chịu thừa nhận tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là do hành vi của mình gây ra; mãi đến phần luận tội, các bị cáo mới chịu thừa nhận.

Tòa án nhân dân khu vực 12 - tỉnh Đắk Lắk quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hội (sinh năm 1997) 4 năm tù; bị cáo Phan Thanh Tùng (sinh năm 1987) 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Hồ Văn Viên (sinh năm 1994, cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, 3 bị cáo còn phải bồi thường 315 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, anh Võ Mộng Đạt (sinh năm 1986, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng, Hồ Văn Viên không có mâu thuẫn gì với nhau. Vào tối 26/10/2023, Hội, Tùng và Viên đang ngồi uống bia tại một quán cà phê trên địa bàn thì thấy anh Đạt đi đến tiệm văn phòng phẩm bên cạnh. Hội đến kéo anh Đạt qua cùng uống bia nhưng bị từ chối.

Bị hại trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất (ảnh chụp ngày 30/7).

Lúc này, Hội dùng tay nhấc bổng anh Đạt lên cao rồi ném mạnh xuống nền xi măng. Anh Đạt cố gắng gượng dậy thì bị Tùng cầm dép xông đến đánh vào mặt. Khi anh Đạt bỏ chạy ra ngoài đường, Tùng chạy theo níu giữ lại để Hội và Viên dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người. Cho đến khi người dân đến can ngăn, các đối tượng mới dừng lại để anh Đạt đi về nhà và được người thân đưa đi cấp cứu sau đó với các thương tích: sưng nề vùng môi, lưng, hông trái, hai cẳng tay.

Kết quả giám định thương tích và pháp y tâm thần của các cơ quan chuyên môn ngay sau khi xảy ra vụ việc khẳng định, tỷ lệ thương tích của anh Võ Mộng Đạt là 0% và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý gây ra. Sau khi gia đình bị hại liên tục có đơn đề nghị làm rõ, cơ quan chức năng đã nhiều lần giám định bổ sung. Bản Giám định pháp y tâm thần ngày 18/12/2025 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận: Anh Đạt bị sang chấn tâm lý do bị đánh, gây ra các bệnh rối loạn vận động phân ly với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%. Đây là kết luận cuối cùng về thương tích của bị hại trong cáo trạng vụ án.

Ngoài ra, tại thời điểm xảy ra vụ việc, khi nghe tin con bị đánh, ông Võ Văn Đài (cha ruột của anh Đạt) chạy đến hiện trường thì bị đối tượng Phan Thanh Tùng ném lon bia trúng mặt gây thương tích cơ thể 8%. Cơ quan điều tra, Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) đã tách riêng vụ việc này để điều tra, khởi tố và sau đó, Tòa án nhân dân khu vực 12 - tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.