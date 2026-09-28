Tuyên án 29 bị cáo trong đường dây sản xuất sữa giả Rance Pharma

Hơn 187.000 hộp sữa giả được sản xuất, tiêu thụ

Chiều 28/9, sau 6 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo trong vụ án liên quan đến các tội nhận hối lộ; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo đó, 2 bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế Rance Pharma) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) cùng bị tòa tuyên phạt 30 năm tù cho cả 3 tội danh. 27 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù đến 21 năm tù.

Cụ thể, bị cáo Vũ Mạnh Cường bị tuyên phạt 19 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 14 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Cường bị tuyên phạt 30 năm tù về cả 3 tội danh.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà bị tuyên phạt 17 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 10 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hà bị phạt 30 năm tù về cả 3 tội danh.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị phạt 21 năm tù về 2 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (Quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị phạt 14 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ) bị tuyên 12 năm tù và Bùi Thị Trang (cựu chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) bị tuyên 4 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Gia Khải (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) bị tuyên phạt 4 năm tù và Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Bắc A) bị tuyên phạt 5 năm tù cùng về tội môi giới hối lộ…

Các bị cáo thu lợi bất chính khoảng 39,5 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến năm 2025, bị cáo Vũ Mạnh Cường đứng tên và nhờ hoặc giao người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập trên địa bàn Hà Nội để sản xuất, buôn bán các sản phẩm là thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, các loại sữa.

Trong đó, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 7 công ty còn lại là các công ty nhập sản phẩm của các công ty sản xuất để bán ra thị trường.

Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã sản xuất 187.025 lon, hộp sữa của 426 mẫu sản phẩm, tương ứng 255 nhãn sản phẩm là hàng giả. Hai công ty đã xuất bán cho 7 công ty thương mại 170.293 lon, hộp, tương ứng doanh thu bán hàng, bao gồm cả VAT, hơn 17 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Sau khi nhập hàng hóa, 7 công ty thương mại đã bán ra thị trường 159.387 lon, hộp, thu được hơn 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 28 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định 426 lô sữa giả với hơn 187.000 hộp, trị giá hơn 54 tỷ đồng đã được sản xuất, tiêu thụ. Bị cáo Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng các đồng phạm thu lợi bất chính khoảng 39,5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả đang được dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Vì vậy, cần có mức hình phạt tương xứng với vai trò, tính chất hành vi của từng bị cáo, bảo đảm yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.