Tuyên 2 án tử hình và 4 án chung thân trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bị cáo Nguyễn Văn Cường (“Cường liều”), đối tượng cầm đầu đường dây ma túy.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cường (tức “Cường liều”, 1981, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) về 2 tội danh: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đồng phạm trong vụ án còn có các bị cáo: Trịnh Quốc Đạt (1986), Nguyễn Đình Trọng (1995, cùng trú xã Quỳ Hợp); Nguyễn Văn Cường (1996, tức Cường “tếu”, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Hùng (1964, trú xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn) bị xét xử về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Tuấn Anh (1977, trú phường Quang Trung, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Trung (1969, trú xã Trường Lưu, Hà Tĩnh); Sầm Đức Tài (2002, trú xã Quỳ Hợp); Cao Thị Minh (1975, trú xã Anh Sơn, Nghệ An) bị xét xử về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, “Cường liều” kinh doanh gỗ tại Lào có quen biết người đàn ông Lào tên là Khăm và có bàn bạc với nhau về việc mua bán ma túy. Theo thỏa thuận, ma túy sẽ được giao nhận ở khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc các huyện Anh Sơn, Thanh Chương (cũ) của tỉnh Nghệ An) và QL8A, huyện Hương Sơn (cũ) của tỉnh Hà Tĩnh.

Từ ngày 28-6-2023 đến 26-12-2024, “Cường liều” cầm đầu cùng Đạt, “Cường tếu”, Trọng và Hùng thực hiện hành vi mua bán chất ma túy. Nhóm này thuê Mười, Tài và Minh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Lần thứ nhất vào khoảng 23-6-2023, “Cường liều” đặt mua của Khăm hơn 5.000g ma túy mục đích bán lại cho người khác. Chiều 28-6-2023, “Cường liều” thuê Mười nhận ma túy về đến địa bàn xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (cũ) thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Lần thứ 2, vào khoảng tháng 12-2023, “Cường liều” chỉ đạo Đạt tìm người để thuê vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Đạt liên lạc với Trọng thực hiện phi vụ. Đến cuối tháng 6-2024, “Cường liều”, Đạt và Tài đi nhận 10 bánh heroin (tổng khối lượng hơn 3.300g).

Lần thứ 3, ngày 5-7-2024, dưới sự điều hành của “Cường liều”, Đạt đã chỉ đạo Tài đi đến huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) để nhận 20 bánh heroin, 5 gói ma túy đá, 30 gói ma túy hồng phiến có tổng khối lượng hơn 15.000g…

Đến lần thứ 7, đầu tháng 11-2024, “Cường liều” nhận lời vận chuyển 52kg ma túy cho người đàn ông tên Tâm (sinh sống ở Lào) từ thủ đô Viên Chăn (Lào) đưa vào TP Hồ Chí Minh, tiền công hơn 1,4 tỷ đồng. Sau đó, “Cường liều” thuê Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Trung vận chuyển ma túy về khu vực ngã ba Lạc Thiện (Hà Tĩnh) để tiếp tục gửi vào TPHCM với tiền công 500 triệu đồng. Ngày 1-12-2024, khi Trung đang điều khiển xe máy chở ma túy thì bị Công an bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, “Cường liều” phải chịu trách nhiệm hình sự 6 lần về mua bán trái phép và 1 lần vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng công hơn 48,8kg; Đạt phải chịu tránh nhiệm hình sự 5 lần mua bán trái phép hơn 31kg ma túy; “Cường tếu chịu trách nhiệm hình sự 1 lần mua bán hơn 2,7kg ma túy; Hùng chịu trách nhiệm hình sự về 1 lần mua bán hơn 675g ma túy.

Nguyễn Đình Trọng phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần có hành vi giúp sức cho Cường liều, Đạt mua bán hơn 15kg ma túy. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung phải chịu trách nhiệm về 1 lần vận chuyển hơn hơn 48,8 kg ma túy; Sầm Đức Tài phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 2 lần vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng hơm 15.500g; Cao Thị Minh phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng khối lượng ma túy 12.700g ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nguyễn Văn Cường (“Cường liều”) khai nhận chỉ đạo, thuê các bị cáo vận chuyển trái phép chất ma túy nhưng không nói rõ số lượng bao nhiêu. Các bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi phạm tội chỉ vì hám lợi, đồng thời nhận thức được hành vi sai trái của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án và phân hóa, đánh giá vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (“Cường liều”) tử hình về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và tù chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt án tử hình. Tuyên tử hình bị cáo Trịnh Quốc Đạt về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung, Sầm Đức Tài, Cao Thị Minh cùng lĩnh án chung thân; Nguyễn Văn Cường (Cường Tếu) 20 năm; Nguyễn Hữu Hùng 20 năm tù; Nguyễn Đình Trọng 17 năm 6 tháng tù về các tội danh trên.