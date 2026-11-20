Công an xã Tuy Đức làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 03/10/2026

Chủ động phát hiện

Tuy Đức có địa bàn rộng, dân cư phân bố tại nhiều thôn, bon; một số khu vực sản xuất, nương rẫy nằm xa khu dân cư. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu lực lượng công an cơ sở phải thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/11/2026, tại Km 10+600, tỉnh lộ 681, đoạn qua bon Bu MBlanh - Ja Lú, Công an xã Tuy Đức phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Tuy Đức kiểm tra một ô tô VinFast VF6 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện B.T.T.M (SN 2002), cầm một tuýp viên sủi. Bên trong tuýp có một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. M khai nhận, số tinh thể màu trắng được cất giấu trong tuýp viên sủi là ma túy. Từ lời khai của M, lực lượng công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 3/10/2026, qua nắm tình hình, Công an xã phát hiện 5 người có biểu hiện liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực chuồng bò trong một khu rẫy thuộc thôn 5. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số đồ vật liên quan. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, cả 5 người đều dương tính với chất ma túy.

Công an xã Tuy Đức lấy lời khai B. T. T. M

Các vụ việc cho thấy việc tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời xác minh các thông tin có dấu hiệu bất thường và phát huy vai trò cung cấp thông tin của Nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Quyết tâm xây dựng “xã không ma túy”

Trung tá Nguyễn Khắc Bình - Phó Trưởng Công an xã Tuy Đức cho biết, địa phương phấn đấu đến khoảng giữa năm 2028 đạt mục tiêu “Xã không có ma túy”. Để đạt được mục tiêu đề ra, lực lượng công an chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại từng thôn, bon, khu dân cư và từng hộ gia đình. Việc xây dựng địa bàn không có ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà cần sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và từng người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Công an xã Tuy Đức tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Tuy Đức tăng cường nắm tình hình tại các khu vực xa khu dân cư, nhà ở, lán trại, khu sản xuất và những địa điểm có nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác quản lý, hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện theo quy định; hạn chế nguy cơ tái nghiện, giúp những người có nhu cầu và đủ điều kiện có cơ hội hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Với quyết tâm của lực lượng công an, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức của Nhân dân, Tuy Đức đang từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, hướng đến mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có ma túy, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mỗi gia đình.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Tuy Đức điều tra, bắt giữ 5 vụ án liên quan đến tội phạm ma túy với 12 đối tượng. Đồng thời, đưa 7 đối tượng nghiện ma túy vào các trại cai nghiện trên địa bàn Tây Lâm Đồng.