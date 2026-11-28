Tuy Đức quan tâm bảo tồn, phát huy vai trò của các nghệ nhân trong bảo tồn, giữ gìn văn hóa truyền thống

Trao truyền văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ

Mới đây, tại bon Đắk Búk So, xã Tuy Đức tổ chức lớp truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho 26 học viên. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, học viên được tìm hiểu ý nghĩa văn hóa cồng chiêng, cách sử dụng nhạc cụ, kỹ thuật diễn tấu và thực hành các bài chiêng truyền thống.

Ngoài lớp học tại bon Đắk Búk So, xã còn mở lớp tại Trường Tiểu học và THCS Đắk Búk So với 32 học sinh tham gia. Các lớp học được tổ chức liên tục 7 ngày mỗi tuần, kéo dài trong 2 tuần học.

Việc mở các lớp truyền dạy văn hóa cồng chiêng không chỉ giúp người học tiếp cận, thực hành những bài chiêng truyền thống mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, tạo điều kiện để các bạn trẻ hiểu hơn về giá trị di sản của cha ông, từng bước tiếp nối và duy trì không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng.

Cán bộ, Nhân dân xã Tuy Đức chung vui điệu cồng chiêng tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Tích cực truyền dạy, Nghệ nhân Nhân dân Điểu Nơi, bon Đắk R’tíh được đồng bào kính trọng như một “cây đại thụ” văn hóa. Ông không chỉ giỏi chỉnh chiêng, đánh chiêng mà còn am hiểu ngữ văn dân gian, lưu giữ nhiều tư liệu quý về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Với ông, trao truyền cồng chiêng không chỉ là dạy cách sử dụng nhạc cụ mà còn là cách gìn giữ ký ức, phong tục và bản sắc của cộng đồng M’nông.

Phát huy văn hóa truyền thống

Không chỉ cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm cũng được người dân địa phương gìn giữ. Gần 60 năm gắn bó với khung dệt, nghệ nhân P’Hyông, bon Đắk Búk So vẫn miệt mài truyền dạy kỹ thuật dệt cho con cháu, các bạn trẻ trong bon làng.

Với bà, mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn chứa đựng hoa văn, nét đẹp và bản sắc của dân tộc mình. Việc trao truyền nghề là cách để những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ qua các thế hệ. “Nghề dệt thổ cẩm không chỉ tạo ra những tấm vải phục vụ đời sống mà còn lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, tôi luôn mong muốn truyền lại kỹ thuật dệt, cách phối màu, tạo hoa văn cho con cháu và những người trẻ trong bon, để nghề dệt được tiếp nối, không bị mai một theo thời gian”, nghệ nhân P’Hyông chia sẻ.

Tương tự, nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại bon Bu Kóh được Nghệ nhân Ưu tú Thị Ai bền bỉ gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Không chỉ am hiểu nghề dệt, bà còn am hiểu cồng chiêng, dân ca, làm rượu cần, ẩm thực truyền thống và tích cực truyền dạy cho mọi người, góp phần duy trì nghề truyền thống và gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Xã Tuy Đức mở lớp truyền dạy văn hóa cồng chiêng tại bon Đắk Búk So

Toàn xã hiện có gần 100 người tham gia dệt thổ cẩm, 24 người làm nghề đan lát và 2 đội cồng chiêng với khoảng 50 thành viên. Đây là lực lượng góp phần duy trì các nghề truyền thống, đồng thời, tham gia biểu diễn trong các ngày hội, sự kiện văn hóa của địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức Phạm Thị Phượng cho biết, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; tạo điều kiện để nghệ nhân trao truyền kinh nghiệm, kỹ năng cho thế hệ trẻ, duy trì các đội cồng chiêng và nghề thủ công truyền thống. Qua đó, nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ bản sắc, để những giá trị văn hóa quý báu tiếp tục hiện diện trong đời sống và được trao truyền cho các thế hệ mai sau.