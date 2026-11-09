Tuy Đức thăm, chúc mừng huyện Ou Reang nhân Quốc khánh Campuchia

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi gặp, đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuy Đức gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo và Nhân dân huyện Ou Reang nhân dịp Quốc khánh Campuchia, chúc địa phương tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức Phạm Thị Phượng làm Trưởng Đoàn công tác xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo và Nhân dân huyện Ou Reang, tỉnh Mondulkiri

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức Phạm Thị Phượng khẳng định xã Tuy Đức luôn coi trọng việc duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với huyện Ou Reang.

Đồng chí Phạm Thị Phượng bày tỏ mong muốn 2 địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giao lưu Nhân dân, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Ngài Seak Mony, Chủ tịch huyện Ou Reang, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuy Đức

Ngài Seak Mony, Chủ tịch huyện Ou Reang cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuy Đức dành cho huyện Ou Reang. Đồng thời, mong muốn 2 địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, trao đổi kinh nghiệm sản xuất; phối hợp với các cơ quan chức năng tạo thuận lợi cho người dân qua lại biên giới theo đúng quy định, thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực giáp biên.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuy Đức tặng quà chúc mừng lãnh đạo và Nhân dân huyện Ou Reang, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Campuchia (9/11)

Trong không khí thân tình, cởi mở và đoàn kết, hai bên trao đổi về việc duy trì liên hệ, kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về biên giới; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên biên giới sinh sống, lao động và sản xuất.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuy Đức tặng quà chúc mừng lãnh đạo và Nhân dân huyện Ou Reang, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Campuchia (9/11)

Nhân dịp này, lãnh đạo 2 địa phương trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa xã Tuy Đức và huyện Ou Reang. Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác và vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng và huyện Ou Reang, tỉnh Mondulkiri nói riêng và Việt Nam - Campuchia nói chung.

Lãnh đạo huyện Ou Reang tặng quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó với lãnh đạo, Nhân dân xã Tuy Đức

Các đại biểu chụp hình lưu niệm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa 2 địa phương