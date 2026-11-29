Công an xã Tuy Đức phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Đức tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên giới

Theo đó, lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra thực địa đoạn biên giới từ mốc quốc giới số 54/6 đến mốc số 55/6; đồng thời tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an ninh biên giới. Trong quá trình tuần tra, các lực lượng tập trung kiểm tra hiện trạng hệ thống mốc quốc giới, khu vực hai bên đường biên và những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến đường biên giới.

Qua kiểm tra, các mốc quốc giới cơ bản giữ nguyên trạng, đứng vững chắc; chưa phát hiện tình trạng xê dịch, nghiêng, đổ, hư hỏng hoặc mất ký hiệu, số hiệu và các cấu kiện của mốc.

Trong quá trình tuần tra, các lực lượng tập trung kiểm tra hiện trạng hệ thống mốc quốc giới

Hoạt động tuần tra góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an và Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới xã Tuy Đức.