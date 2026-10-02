Tuy Đức phát hiện, xử lý 45 điểm lấn chiếm đất lâm nghiệp

Lực lượng chức năng xử lý một trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp

Ngày 2/10, UBND xã Tuy Đức cho biết, trong thời gian qua, địa phương đã triển khai 8 đợt kiểm tra, qua đó phát hiện 45 điểm lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Các vi phạm chủ yếu là lấn chiếm đất để mở rộng sản xuất, trồng cây nông nghiệp, kèm theo tình trạng mua bán, sang nhượng trái phép.

Tình trạng trên xuất phát từ nhu cầu mở rộng đất sản xuất khi giá một số mặt hàng nông sản tăng cao. Trong khi đó, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực giáp ranh nên công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp không ít khó khăn.

Kiểm tra hiện trường, xã Tuy Đức đã lập hồ sơ, triển khai xử lý và di dời cây trồng, vật dụng trên diện tích bị lấn chiếm.

Trước tình trạng trên, UBND xã Tuy Đức đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; không tự ý lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp hoặc mua bán, sang nhượng đất trái phép. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định.