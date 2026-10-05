Tuy Đức mở rộng thị trường, nâng giá trị nông sản vùng biên

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội nghị Xúc tiến thương mại - kết nối giao thương ở Tuy Đức (Ảnh: Sao Mai)

Tăng cường kết nối giao thương

Mới đây, tại Tuy Đức đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại - kết nối giao thương với sự tham gia của hơn 140 doanh nhân, doanh nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Tuy Đức còn có dịp trực tiếp gặp gỡ các nhà phân phối, doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác và mở rộng các kênh tiêu thụ. Với những sản phẩm đã được đầu tư về chất lượng, bao bì và thương hiệu, đây được xem là bước kết nối cần thiết để nông sản địa phương đi xa hơn.

Tuy Đức hiện có 15 sản phẩm được công nhận OCOP với 13 sản phẩm đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao. Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm đặc trưng của địa phương từng bước nâng cao giá trị, thay đổi cách tiếp cận thị trường và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Mắc ca là một trong những sản phẩm có nhiều tiềm năng của Tuy Đức

Trong đó, mắc ca được xem là một trong những sản phẩm có nhiều tiềm năng của Tuy Đức. Toàn xã có khoảng 2.000 ha mắc ca, trong đó, trên 1.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 875,42 tấn.

Những năm qua, cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh đã quan tâm hơn đến chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu và tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Từ vùng nguyên liệu này, nhiều sản phẩm mắc ca đã được hình thành và từng bước tạo dấu ấn trên thị trường như: hạt Nữ Hoàng, hạt mắc ca Khang Luyến, hạt mắc ca sấy Cao Nguyên, mắc ca Anh Đức, mắc ca Gia Bảo, mắc ca Kim Thủy, mắc ca Như Ý...

Anh Vũ Văn Giang, thôn Đoàn Kết, xã Tuy Đức chủ thương hiệu mắc ca Anh Đức, đạt OCOP 3 sao năm 2023 cho biết, được công nhận sản phẩm OCOP giúp sản phẩm từng bước tạo dựng uy tín, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Diện tích cây lâu năm trồng mới của Tuy Đức trong 9 tháng đầu năm ước gần 196 ha, gồm: cà phê, hồ tiêu, mắc ca, sầu riêng và các loại cây ăn trái

Việc xây dựng thương hiệu mắc ca gắn với vùng đất Tuy Đức cũng là cách để tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm. Chuẩn hóa sản phẩm theo chương trình OCOP giúp cơ sở chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc, qua đó tạo nền tảng để sản phẩm tiếp cận những thị trường rộng hơn.

Các chương trình xúc tiến thương mại không chỉ giúp sản phẩm “được biết đến”, mà còn mở ra khả năng kết nối lâu dài giữa người sản xuất với doanh nghiệp phân phối. Đây cũng là điều mà các cơ sở, doanh nghiệp ở Tuy Đức cần để từng bước đưa nông sản từ thị trường nhỏ lẻ đến các kênh tiêu thụ chuyên nghiệp.

Hướngđến tăng trưởng bền vững

9 tháng đầu năm, tổng diện tích cây trồng lâu năm đưa vào chăm sóc, thu hoạch của xã ước đạt hơn 16.006 ha. Trong đó, cà phê hơn 8.011 ha, hồ tiêu hơn 1.751 ha và mắc ca hơn 2.012 ha.

Địa phương cũng tiếp tục chuyển đổi, trồng mới một số loại cây có giá trị kinh tế. Diện tích cây lâu năm trồng mới ước gần 196 ha, gồm: cà phê, hồ tiêu, mắc ca, sầu riêng và các loại cây ăn trái. Chăn nuôi duy trì ổn định với tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 123.000 con; các loại dịch bệnh nguy hiểm cơ bản được kiểm soát.

Xã Tuy Đức đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển

Không chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ cũng đang trở thành một động lực quan trọng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước thực hiện hơn 1.118,7 tỷ đồng, đạt 76,66% kế hoạch năm. Các hoạt động vận tải, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, ăn uống, lưu trú và thương mại tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung.

Nhờ đó, bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 6,9% (giá so sánh) và tăng 10,56% (giá hiện hành). Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được triển khai.

Theo ông Trần Văn Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Đức, trong thời gian tới, cùng với đẩy mạnh thu ngân sách, xã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, phát huy lợi thế nông nghiệp, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản.

Địa phương tiếp tục quan tâm giảm nghèo, đào tạo nghề, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.