Tuy Đức khai mạc lớp truyền dạy văn hóa cồng chiêng tại bon Đăk Buk So

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức mong muốn các nghệ nhân bằng kinh nghiệm, tâm huyết của mình truyền dạy tận tình, giúp học viên nắm vững kỹ năng diễn tấu, hiểu được giá trị và ý nghĩa của từng bài chiêng

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các nghệ nhân và 26 học viên tham gia lớp học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn là tiếng nói văn hóa, kết tinh đời sống tinh thần, bản sắc và truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Vì vậy, bảo tồn văn hóa cồng chiêng không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ mà còn là trách nhiệm trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã; UBND xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các nghệ nhân và 26 học viên tham gia lớp học, tham dự lễ khai mạc

Đồng chí mong muốn các nghệ nhân bằng kinh nghiệm, tâm huyết của mình truyền dạy tận tình, giúp học viên nắm vững kỹ năng diễn tấu, hiểu được giá trị và ý nghĩa của từng bài chiêng. Mỗi học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, trở thành những hạt nhân trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống tại bon, làng. Qua đó, những thanh âm cồng chiêng tiếp tục được ngân vang trong đời sống cộng đồng, được biểu diễn tại các ngày hội, sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương, góp phần xây dựng cồng chiêng trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng, làm nên bản sắc riêng của xã Tuy Đức.

Tại lớp học, các nghệ nhân có kinh nghiệm trên địa bàn xã trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy cho 26 học viên những kiến thức cơ bản về văn hóa cồng chiêng, cách sử dụng nhạc cụ, kỹ thuật diễn tấu, phối hợp giữa các thành viên trong đội chiêng và thực hành các bài chiêng truyền thống.

Các nghệ nhân có kinh nghiệm trên địa bàn xã trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy cho 26 học viên tại lớp học

Thông qua lớp truyền dạy, xã Tuy Đức kỳ vọng từng bước xây dựng lực lượng kế cận có khả năng thực hành, biểu diễn cồng chiêng; khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, để tiếng cồng chiêng mãi hiện diện trong đời sống cộng đồng và tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ./.