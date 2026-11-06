Tuy Đức đưa dịch vụ y tế đến gần đồng bào dân tộc thiểu số

Bà con ở bon Bu M’Blanh A tích cực đến khám sức khỏe

Chú trọng lan tỏa ý thức chăm sóc sức khỏe

Những ngày gần đây, không khí tại các thôn, bon ở xã Tuy Đức trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân cùng nhau đến các điểm khám sức khỏe theo lịch. Từ người cao tuổi đến thanh niên, nhiều người chủ động sắp xếp công việc để kiểm tra sức khỏe, được tư vấn và tầm soát bệnh miễn phí. Trong số đó, những người có uy tín, chức sắc, chức việc trong cộng đồng cũng gương mẫu đi đầu, góp phần vận động bà con cùng tham gia.

Tại bon Đắk R’Tih, nghệ nhân Điểu Nơi, người có uy tín trong cộng đồng, là một trong những người tiên phong tham gia khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí trong đợt này. Ông Điểu Nơi chia sẻ: “Bà con trong bon rất phấn khởi khi được khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương, không phải đi xa, vừa thuận tiện vừa tiết kiệm thời gian, chi phí. Qua thăm khám, mỗi người còn được bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe và cách phòng bệnh. Tôi thấy đây là hoạt động rất thiết thực nên bản thân gương mẫu tham gia, đồng thời vận động bà con cùng hưởng ứng”.

Chị H’Nhan ở bon Đắk R’Tih cũng chia sẻ: “Bình thường chúng tôi khi đau ốm mới đi khám, giờ được khám miễn phí để biết được tình trạng sức khỏe của mình nên bà con ai cũng đi khám”.

Thực tế, tại những địa bàn có đông đồng bào DTTS, người có uy tín, chức sắc, chức việc giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động cộng đồng. Khi họ chủ động tham gia và chia sẻ lợi ích của việc khám định kỳ, thông điệp chăm sóc sức khỏe dễ dàng đến với từng gia đình, góp phần khắc phục tâm lý chủ quan, ngại đi khám của một bộ phận người dân.

Đưa dịch vụ y tế đến gần dân

Từ ngày 24/10 - 11/11/2026, xã Tuy Đức triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân tại các thôn, bon, gắn với cao điểm 60 ngày đêm chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tại các bon như: Bu M’Blanh A, Đắk R’Tih, Ja Lú... hoạt động khám sức khỏe thu hút đông đảo người dân tham gia. Việc bố trí điểm khám ngay tại bon giúp người cao tuổi, phụ nữ và các nhóm dân cư khác thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế, giảm thời gian, chi phí đi lại.

Để chương trình đạt hiệu quả, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lịch khám tại từng thôn, bon; vận động người dân tham gia và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ lập hồ sơ sức khỏe.

Ông Điểu Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức xuống tận nơi kiểm tra, động viên bà con và cán bộ y tế tại các điểm khám sức khỏe toàn dân

Theo ông Điểu Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức, địa phương xác định đưa dịch vụ y tế đến tận thôn, bon là giải pháp thiết thực giúp người dân, nhất là đồng bào DTTS, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, thuận lợi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Xã chú trọng tuyên truyền, vận động và phối hợp với ngành y tế bố trí các điểm khám phù hợp từng địa bàn, giúp người dân khắc phục khó khăn đi lại, không bỏ lỡ cơ hội kiểm tra sức khỏe. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong cộng đồng.

“Mục tiêu của đợt cao điểm là mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Đây cũng là bước đi nhằm chuyển dần từ tư duy tập trung chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân làm trọng tâm”, ông Điểu Hùng nhấn mạnh.