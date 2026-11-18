Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng học bổng cho học sinh xã Tuy Đức tại Đại hội Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2026 - 2031

Gieo mầm hiếu học

Ở xã biên giới Tuy Đức, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, việc chăm lo cho con em học hành cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong đó, gia đình ông Vũ Văn Thái và bà Nguyễn Thị Hiền, bon Đắk Búk So là một tấm gương về tinh thần hiếu học.

Hơn 30 năm trước, vợ chồng ông từ quê vào Tây Nguyên lập nghiệp. Cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, trong khi 6 người con lần lượt đến tuổi đi học. Để có điều kiện cho con học đại học, có thời điểm ông bà phải bán 1 ha đất rẫy để mua máy tính phục vụ việc học của con.

Tuy Đức kêu gọi sự chung tay của cộng đồng chăm lo cho học sinh khó khăn

Ông quan niệm, dù kinh tế còn khó khăn cũng phải cố gắng để các con được đến trường, có kiến thức và nghề nghiệp để tự lập. Đến nay, cả 6 người con đều đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng; trong đó, 3 người đã trở về góp sức cho sự nghiệp giáo dục địa phương.

Ông Thái chia sẻ: “Gia đình tôi chủ yếu sống bằng nghề nông nên để lo cho 6 người con ăn học cũng rất vất vả. Nhưng tôi luôn nghĩ, dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng cho các con được đến trường. Mình không có điều kiện để lại tài sản lớn thì cố gắng cho các con kiến thức, có nghề nghiệp để tự lập và có tương lai tốt hơn”.

Tinh thần chăm lo cho thế hệ trẻ cũng được lan tỏa từ những hoạt động thiết thực tại địa phương. Mới đây, tại điểm trường Bon Bu Boong, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, các doanh nghiệp đã trao tặng 100 suất quà gồm cặp sách và vở viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà góp phần trang bị đồ dùng học tập, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Các đơn vị tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Tuy Đức

Chung tay tiếp sức cho những ước mơ

Hội Khuyến học xã Tuy Đức hiện có 18 chi hội tại các thôn, bon, 6 ban khuyến học dòng họ và 7 chi hội trường học. Thời gian qua, hội đã góp phần kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chăm lo học tập cho thế hệ trẻ.

Trong năm 2026, hội đã trao 222 suất học bổng với tổng trị giá 167 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Các hoạt động tặng quà, dụng cụ học tập, khuyến đọc và hỗ trợ nhà trường được triển khai với sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân. Riêng nguồn quỹ khuyến học vận động từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm đạt 105 triệu đồng, góp thêm nguồn lực chăm lo cho học sinh.

Phong trào khuyến học còn hướng đến xây dựng thói quen học tập thường xuyên trong cộng đồng. Trung tâm Học tập cộng đồng xã phối hợp với các trường học, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Trong năm học 2024 - 2025, địa phương tổ chức 4 lớp xóa mù chữ với 101 học viên.

Đánh giá cao công tác khuyến học tại địa phương, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị xã Tuy Đức cần tiếp tục củng cố tổ chức hội từ xã đến cơ sở, phát huy vai trò của các chi hội, dòng họ trong vận động quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh vượt khó. Cùng với đó, cần đổi mới hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu học tập của người dân.

Từ những suất quà nhỏ, những tấm gương hiếu học trong mỗi gia đình đến các hoạt động học tập suốt đời, công tác khuyến học, khuyến tài ở Tuy Đức đang được vun đắp bằng sự chung tay của cộng đồng. Đây chính là nền tảng để mỗi người có thêm cơ hội học tập, vươn lên và góp sức xây dựng quê hương.