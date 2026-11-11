Tuy Đức chăm lo công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập

Quang cảnh buổi làm việc

Giai đoạn 2024 - 2026, Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tuy Đức từng bước ổn định tổ chức, chủ động phối hợp triển khai các hoạt động học tập tại cộng đồng. Năm học 2024 - 2025, trung tâm tổ chức 4 lớp xóa mù chữ với 101 học viên.

Năm 2026, phối hợp tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, thu hút hơn 700 cán bộ, người dân tham gia; 7/7 cơ sở giáo dục hưởng ứng với hơn 7.000 lượt học sinh tham gia các hoạt động.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Đức Điểu Hùng phát biểu tại cuộc họp

Đối với Hội Khuyến học xã, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức hội nhanh chóng được kiện toàn với 18/18 chi hội thôn, bon, 7 chi hội trường học và 6 ban khuyến học dòng họ.

Trong năm 2026, hội đã vận động xã hội hóa 105 triệu đồng, trao 222 suất học bổng với tổng trị giá 167 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập và học tập suốt đời tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần phát huy truyền thống hiếu học trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời, trao đổi về khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và phát triển tổ chức hội khuyến học ở cơ sở.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng học bổng cho học sinh xã Tuy Đức tại Đại hội Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức hội từ xã đến thôn, bon và trường học; phát huy vai trò của các chi hội, dòng họ trong vận động xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Địa phương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu học tập của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trên địa bàn.