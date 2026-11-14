'Túy đao độc hành': Phim kiếm hiệp mang màu sắc TVB sắp trở lại màn ảnh rộng

Qua loạt hình ảnh được hé lộ, tác phẩm mang đến màu sắc hoài cổ với những màn đấu kiếm, tạo hình nhân vật và bối cảnh gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của dòng phim kiếm hiệp Hong Kong.

Teaser poster của Túy đao độc hành phần nào cho thấy quy mô của tác phẩm. Lấy gam màu nâu đỏ làm chủ đạo, poster khắc họa đoàn quân tiến vào chiến trường giữa núi non hiểm trở, những lá chiến kỳ tung bay cùng hình ảnh một nhân vật đơn độc cầm binh khí giữa vòng vây. Sự kết hợp giữa đoàn quân, chiến mã và những chiến binh trong giáp trụ tạo nên không khí sử thi, mở ra nhiều tò mò về câu chuyện mà bộ phim sẽ mang đến.

Với thế hệ khán giả 8x, 9x, phim kiếm hiệp không đơn thuần là một sản phẩm giải trí mà còn gắn liền với những ký ức tuổi thơ. Đó là những buổi tối quây quần trước màn hình tivi, những cuốn băng VHS, đĩa VCD được chuyền tay nhau và hành trình theo dõi các nhân vật anh hùng qua từng tập phim.

Nhắc đến thời kỳ hoàng kim của dòng phim này, khán giả khó có thể bỏ qua những tác phẩm kinh điển như Anh hùng xạ điêu (1994), Thần điêu đại hiệp (1995), Tiếu ngạo giang hồ (1996) hay Thiên long bát bộ (1997). Mỗi bộ phim đều xây dựng một thế giới võ hiệp riêng, nơi những màn tỷ thí, bí kíp võ công và các mối quan hệ ân nghĩa, tình cảm đan xen tạo nên sức hấp dẫn đặc trưng. Những nhân vật như Quách Tĩnh, Dương Quá, Lệnh Hồ Xung hay Kiều Phong cũng trở thành hình tượng khó quên đối với nhiều thế hệ người xem.

Gợi nhắc tinh thần ấy, loạt hình ảnh đầu tiên của Túy đao độc hành mang đến cảm giác hoài niệm qua tạo hình và bối cảnh. Nổi bật là hình ảnh một nữ hiệp diện hồng y, tóc buộc cao bằng dải lụa đỏ, tay cầm trường kiếm. Những vết thương trên gương mặt, thanh kiếm nhuốm máu cùng biểu cảm quyết liệt phần nào hé lộ tính cách mạnh mẽ của nhân vật. Bên cạnh đó, những không gian quán trọ, kiến trúc gỗ và các nhân vật mang dáng vẻ bí ẩn cũng góp phần tạo nên một thế giới kiếm hiệp đậm màu sắc cổ điển.

Không chỉ có những cảnh hành động ngoài trời, bộ phim còn hé lộ các không gian mang màu sắc huyền bí. Một nhân vật đội nón rộng vành xuất hiện trong ánh sáng xanh lạnh, hay hình ảnh đại sảnh với tạo hình tượng thú khổng lồ tạo nên những điểm nhấn thị giác đáng chú ý. Sự đa dạng về bối cảnh, trang phục và tạo hình nhân vật phần nào cho thấy thế giới mà tác phẩm đang xây dựng.

Một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của phim kiếm hiệp là cách thể hiện võ thuật. Từ thế thủ, cách vận kiếm đến những pha cận chiến, mỗi chuyển động đều góp phần tạo nên nhịp điệu cho các màn đối đầu. Qua những hình ảnh ban đầu, Túy đao độc hành gợi mở kỳ vọng về những trường đoạn hành động được đầu tư trên màn ảnh rộng.

Túy Đao Độc Hành (Drunken Blade) theo chân nhân vật chính đến một thị trấn hoang vắng giữa sa mạc để đáp lại ân tình một bữa ăn. Vào thời điểm đó, thị trấn đang bị tàn phá bởi bọn cướp. Ý đồ đen tối của các bên cũng được tiết lộ. Phim do Lý Bính Uyên đạo diễn và tham gia diễn xuất cùng Tôn Nghệ Thiên, Triệu Tĩnh Thư Vũ, Lại Hỷ cùng các diễn viên khác.