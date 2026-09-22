Turkish Airlines lần thứ 11 nhận danh hiệu hãng hàng không tốt nhất châu Âu. (Nguồn: Turkish Airlines)

Bên cạnh danh hiệu “Hãng hàng không tốt nhất châu Âu”, Turkish Airlines còn lần thứ 10 nhận giải thưởng “Dịch vụ suất ăn hạng Thương gia trên máy bay tốt nhất thế giới” và lần thứ 13 nhận giải thưởng “Hãng hàng không tốt nhất Nam Âu”.

Turkish Airlines cũng nhận thêm 5 giải thưởng ở các hạng mục hạng Phổ thông và hạng Thương gia tại châu Âu và Nam Âu, nâng tổng số giải thưởng mà hãng nhận được tại buổi lễ lên 8 giải thưởng.

Phát biểu trước những thành tựu này, Giáo sư Murat Şeker, Chủ tịch HĐQT và Ủy ban điều hành Turkish Airlines, cho biết: “Thành tựu này một lần nữa cho thấy sự công nhận của quốc tế đối với những tiêu chuẩn cao mà chúng tôi duy trì trong toàn bộ trải nghiệm của hành khách, từ chất lượng dịch vụ đến trải nghiệm ẩm thực. Việc những giải thưởng này được trao dựa trên trực tiếp đánh giá của hành khách càng khiến chúng trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với chúng tôi.

Khi mang lòng hiếu khách của người Thổ Nhĩ Kỳ đến với hành khách trên toàn thế giới, chúng tôi tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại mọi điểm chạm. Tôi xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã đóng góp vào thành tựu này, cũng như cảm ơn những hành khách đã tin tưởng chúng tôi. Turkish Airlines chúng tôi sẽ tiếp tục tự hào đại diện cho đất nước mình trên bầu trời và tiếp tục góp phần định hình tương lai của ngành hàng không toàn cầu”.

Giáo sư Murat Şeker, Chủ tịch HĐQT và Ủy ban điều hành Turkish Airlines. (Nguồn: Turkish Airlines)

Ông Edward Plaisted, Tổng Giám đốc điều hành Skytrax, cho biết: “Chúng tôi chúc mừng Turkish Airlines với những thành tựu tuyệt vời tại World Airline Awards 2026. Việc được vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất châu Âu, đứng thứ 5 trên toàn thế giới và giành giải thưởng Dịch vụ suất ăn hạng Thương gia trên máy bay tốt nhất thế giới — giải thưởng phản ánh mối quan hệ hợp tác với Turkish DO&CO, đơn vị tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành — là những thành tích đáng ghi nhận. Turkish Airlines mang đến cho khách hàng một sản phẩm được phát triển bài bản, kết hợp với chất lượng dịch vụ và lòng hiếu khách ở mức cao”.

Là hãng hàng không sở hữu Kỷ lục Guinness thế giới nhờ mạng lưới đường bay rộng khắp 6 châu lục, Turkish Airlines tiếp tục dẫn đầu ngành hàng không trong các lĩnh vực phát triển bền vững, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đưa lòng hiếu khách của người Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên bầu trời.

Không ngừng củng cố sự hiện diện trên toàn cầu với triết lý dịch vụ lấy trải nghiệm hành khách làm trọng tâm, hãng hàng không quốc gia này một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc trong ngành hàng không quốc tế với tám thành tựu mới tại Skytrax World Airline Awards.

Tại Việt Nam, hiện Turkish Airlines đang khai thác các chuyến bay thẳng từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tới Istanbul, từ đó kết nối hành khách với nhiều điểm đến tại châu Âu và các khu vực khác.