Tưởng trộm được lô chip AI Nvidia đắt giá, kẻ gian nhận về 18 tấn cát phục vụ thử nghiệm

Hai xe đầu kéo mang logo của Nvidia và công ty khởi nghiệp xe tự hành PlusAI vừa bị đánh cắp gần một nhà kho tại California, Mỹ. Mục tiêu ban đầu có thể khiến nhiều người liên tưởng đến một phi vụ đánh cắp lô linh kiện bán dẫn trị giá hàng triệu USD, nhưng thực tế bên trong thùng xe chỉ chứa toàn cát.

Tình huống phát hiện hy hữu tại Newark, California

Vụ trộm được phát hiện vào sáng 24/9 theo một kịch bản hoàn toàn tình cờ. Một lãnh đạo cấp cao của PlusAI nhận được tin nhắn từ người quen thông báo vừa nhìn thấy hai chiếc xe gắn biểu trưng của doanh nghiệp xuất hiện gần nơi làm việc ở Newark, California.

Thông tin này lập tức kích hoạt quy trình kiểm tra nội bộ, bởi theo hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện, hai xe đầu kéo này đáng lẽ phải đỗ bên ngoài nhà kho, cách vị trí vừa phát hiện khoảng 800 m.

Xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI chứa toàn cát trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: SF Standard.

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hai phương tiện mang nhận diện thương hiệu của PlusAI và Nvidia được tìm thấy trong tình trạng các khóa càng bảo vệ thùng container đã bị phá hủy. May mắn là phần đầu kéo tích hợp công nghệ cao của PlusAI vẫn được lưu trữ an toàn trong kho và không bị kẻ gian tiếp cận.

Bà Lauren Kwan, đại diện phát ngôn của PlusAI, xác nhận cả hai phương tiện đã được thu hồi nguyên vẹn cùng toàn bộ khối lượng hàng hóa bên trong.

Mục đích kỹ thuật: Vì sao xe thử nghiệm lại chở đầy cát?

Thay vì chứa các bộ xử lý đồ họa (GPU) hay bo mạch trí tuệ nhân tạo đắt đỏ, mỗi xe tải chỉ chở khoảng 20.000 pound cát, tương đương 9 tấn. Tổng khối lượng cát trên cả hai phương tiện là khoảng 40.000 pound, tương đương 18 tấn.

PlusAI hiện là đối tác của Nvidia trong việc phát triển phần mềm AI và các giải pháp vận tải tự hành, do đó phương tiện thử nghiệm mang logo của cả hai tập đoàn. Sự xuất hiện của thương hiệu phần cứng hàng đầu thế giới dễ khiến các băng nhóm tội phạm lầm tưởng đây là chuyến hàng vận chuyển thiết bị điện tử giá trị lớn.

Về mặt kỹ thuật, việc nạp hàng chục tấn cát vào container là phương pháp chuẩn hóa nhằm tạo tải trọng mô phỏng. Trọng lượng lớn giúp các kỹ sư đánh giá chính xác phản xạ, thuật toán xử lý phanh và độ ổn định của hệ thống tự hành khi xe vận hành ở trạng thái đầy tải trên các điều kiện địa hình thực tế.

Làn sóng trộm cắp nhắm vào phần cứng AI và trung tâm dữ liệu

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các thiết bị phần cứng cao cấp ngày càng trở thành mục tiêu ưu tiên của tội phạm logistics tại Mỹ. Cơn sốt hạ tầng trung tâm dữ liệu AI khiến giá trị của GPU, bộ nhớ RAM và thiết bị mạng doanh nghiệp tăng vọt, biến mỗi lô hàng trở thành khối tài sản lên tới hàng triệu USD.

Dữ liệu từ đơn vị giám sát chuỗi cung ứng Verisk CargoNet chỉ ra rằng thiết bị máy tính, mạng viễn thông và kim loại quý đang là nhóm hàng hóa có nguy cơ bị tấn công cao nhất. Tạp chí Wired từng ghi nhận các vụ đánh cắp táo tợn nhắm vào chip xử lý, pin Tesla hay máy đào Bitcoin tại California, trong đó thủ phạm thậm chí chủ động va chạm với xe hộ tống an ninh để cướp phương tiện chở hàng công nghệ cao.