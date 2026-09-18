Tưởng tiền đến tay là có 'lộc', 3 trường hợp càng 'ham' càng dễ rước hoạ vào thân

Cha em Nguyễn Đức Hiếu bỏ hai mẹ con từ lúc em còn trong bụng mẹ. Cuộc sống của Hiếu rơi vào cảnh khó khăn khi người mẹ tần tảo qua đời trong đại dịch Covid-19. Hiếu mất đi chỗ dựa lớn nhất, bao năm qua, em sống vòng tay bao bọc của ông bà ngoại và sự cưu mang của cộng đồng.