TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỌA ĐÀM: 'KIỂM TOÁN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP: NHẬN DIỆN ĐIỂM NGHẼN CHÍNH SÁCH – KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ

2 khách mời tham gia Tọa đàm và MC Tiến Tú. Ảnh: Xuân Hồng

Tọa đàm có sự tham dự của 2 diễn giả:

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II

Ông Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

MC Tiến Tú giới thiệu Tọa đàm.

Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toạ đàm ngày hôm nay của chúng tôi với chủ đề: “Kiểm toán khu công nghiệp, khu kinh tế: Nhận diện điểm nghẽn chính sách – Khơi thông nguồn lực đầu tư”.

Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này, việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI và dòng vốn tư nhân đổ vào các khu kinh tế, khu công nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Tuy nhiên, qua kiểm toán chuyên đề việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2022-2024 tại Bộ Tài chính và 8 địa phương, hàng loạt “điểm nghẽn” chính sách đã lộ diện. Những bất cập này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính mà còn vô hình trung làm giảm sức hút của môi trường đầu tư Việt Nam.

Để cùng nhận diện các nút thắt và tìm giải pháp khơi thông nguồn lực đầu tư cho các địa phương, Báo Kiểm toán tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Kiểm toán khu công nghiệp, khu kinh tế: Nhận diện điểm nghẽn chính sách – Khơi thông nguồn lực đầu tư”.

Phát video minh họa Tọa đàm

Vâng, thưa quý vị và các bạn, clip vừa rồi đã gợi mở một vấn đề: Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện chính sách ưu đãi, đầu tư tại các KCN, KKT vẫn còn những bất cập cần được nhìn nhận và tháo gỡ. Để cùng nhận diện các nút thắt và tìm giải pháp khơi thông nguồn lực đầu tư cho các địa phương, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện với các khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho ông Nguyễn Thanh Hà.

MC hỏi ông Hà: Xin dành câu hỏi đầu tiên cho ông Hà. Bên cạnh những đóng góp tích cực của các KCN, KKT đối với nền kinh tế nói chung và địa phương nói riêng, qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra không ít hạn chế, bất cập trong công tác quản lý và phát triển các khu này. Ông có thể chia sẻ, đâu là những vấn đề nổi cộm nhất được phát hiện qua kiểm toán?

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II. Ảnh: Xuân Hồng

Ông Hà trả lời: Qua kết quả kiểm toán, bên cạnh những đóng góp tích cực của KKT, KCN vào thành tựu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như: Chính sách về KKT, KCN chưa được quy định đồng bộ tại các văn bản do khung pháp lý mới chỉ dừng lại ở Nghị định, chưa có Luật KKT, KCN; một số văn bản hướng dẫn theo quy định Nghị định số 35/2022/NĐ-CP chưa được các cơ quan chuyên môn ban hành đầy đủ, dẫn đến gây khó khăn trong quá trình thực thi, nhất là trong việc phát triển mô hình KCN mới như KCN chuyên ngành, KCN hỗ trợ, KCN dịch vụ… Việc đề xuất thành lập KKT, KCN còn dàn trải; thiếu định hướng trong việc thành lập mới. Ngành nghề thu hút chậm đổi mới theo chiều sâu, giá trị thu hút; 440/499 KCN đa ngành, hỗn hợp.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về các cam kết, ràng buộc trong việc chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam, dẫn đến tình trạng hầu hết các doanh nghiệp có chủ thể người Việt chưa được chuyển giao công nghệ.

Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa, công trình thể thao, văn hóa, cơ sở giáo dục mầm non (ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp...) phục vụ người lao động trong KKT, KCN chưa đủ hấp dẫn.

Hiệu quả sử dụng đất chưa cao, hạ tầng trong và ngoài KCN chưa đồng bộ và việc thực thi chính sách của cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư còn chưa đảm bảo tính đầy đủ, và đồng bộ.

MC hỏi: Từ thực trạng đó, phân tích của Kiểm toán nhà nước cho thấy đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế này?

Ông Hà trả lời: Từ kết quả kiểm toán chúng tôi đã phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế, trong đó chúng tôi nhận định 03 nguyên nhân chủ yếu là:

Thứ nhất chưa có Luật KKT, KCN do vậy hệ thống pháp luật KKT, KCN bị ràng buộc bời các Luật khác do vậy gây khó khăn cho quá trình thực thi chính sách. Đồng thời Hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư của KKT, KCN hiện nay thiếu hiệu quả để định hướng dòng đầu tư (khung chính sách khá dàn trải, chưa có trọng tâm trọng điểm; chính sách ưu đãi đầu tư mới chỉ chú trọng đến các yếu tố đầu vào như vốn, lao động sử dụng... mà chưa trú trọng đến các yếu tố: công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị lan tỏa, đóng góp cho cộng đồng; kết quả đóng góp đầu ra của dự án đầu tư; tiến độ thực hiện dự án đầu tư...)

Thứ hai, thực thi chính sách của cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư còn chưa đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ như: Các địa phương thiếu chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, thiếu sự liên kết đào tạo với các trường đại học, viện nghiên cứu. Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, điều chỉnh quy hoạch còn chậm, chưa bảo quát đầy đủ mục tiêu, chưa đảm bảo quy định. Công tác xúc tiến đầu tư vào KKT, KCN còn dàn trải mang tính cục bộ, chưa được xây dựng đồng bộ, thống nhất với định hướng thu hút ngành, nghề ưu tiên. Còn tình trạng nhiều địa phương chưa ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành của địa phương và Ban quản lý các KKT, KCN trong quản lý nhà nước về KKT, KCN dẫn đến việc phối hợp giữa Ban quản lý các KKT, KCN với các sở, ngành của địa phương trong thực tế còn chưa hiệu quả.

Các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, tham mưu các chế độ chính sách liên quan KCN như: Các thiết chế y tế, giáo dục, xã hội, văn hóa, thể thao chưa được đầu tư đồng bộ; chính sách về nhà ở công nhân, đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào KCN chưa đảm bảo đồng bộ...

Bên cạnh đó công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về quản lý, kiểm tra, giám sát về đầu tư chưa được ban hành hoặc thực hiện chưa thường xuyên liên tục tại các đơn vị quản lý. Còn tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, thời gian đầu tư hạ tầng của các KCN quá dài so với yêu cầu, dẫn đến sử dụng không hiệu quả tài nguyên đất. Cơ chế, chính sách chưa đồng bộ đã hạn chế vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban quản lý các KCN với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp với KCN tại địa phương.

MC hỏi ông Kiên: Thưa ông Kiên, những hạn chế và bất cập trong quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, như ông Hà vừa chia sẻ đang tác động như thế nào đến môi trường đầu tư, cũng như khả năng thu hút các dự án chất lượng cao vào các khu vực này?

Ông Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Xuân Hồng

- Ông Kiên trả lời: Theo kết quả kiểm toán như sơ bộ mà anh Hà đã trao đổi, chúng ta thấy rằng:

Thứ nhất, việc thể chế của chúng ta còn chưa hoàn thiện ảnh hưởng đến việc thu hút và phát huy hiệu quả các KKT, KCN. Văn bản pháp quy cao nhất hiện nay đối với KKT, KCN là một nghị định của Chính phủ. Vì thế, bản thân chức năng, nhiệm vụ của ban quản lý KCN, khu chế xuất đã bị hạn chế.

Thứ hai, về nguồn nhân lực, chúng ta rất tự hào là có nguồn nhân lực dồi dào nhưng lại chưa qua đào tạo. Việc đào tạo lại chưa sát với nhu cầu của doanh nghiệp, dẫn đến khả năng sử dụng lao động tại chỗ trong KCN gặp khó khăn.

Khi gặp những vấn đề trên, các nhà đầu tư sẽ có tâm lý e ngại. Việc chọn KCN như thế dẫn đến tình trạng các tỉnh cạnh tranh với nhau và tạo ra mỗi tỉnh có một cơ chế bằng mọi giá thu hút được đầu tư.

Về vấn đề vùng kinh tế và an sinh xã hội, cả nước trước có 8 vùng, nay còn 6 vùng kinh tế, mỗi vùng có đặc thù khác nhau. Các KCN phải thể hiện được khả năng thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư theo định hướng của vùng đó. Quan trọng nhất là đa phần lực lượng lao động của chúng ta là con em từ nông thôn ra, thì phải thực hiện được chủ trương "ly nông bất ly hương" (có việc làm, có thu nhập nhưng không phải rời khỏi quê hương). Nếu nhìn thấy thành công của các KCN ở Đồng Nai, Bình Dương, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh là rất tốt.

Hiện nay, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế, giáo dục và chăm sóc thanh thiếu niên, nhi đồng tại những khu vực này vẫn còn nhiều bất cập, thậm chí có thể xem là một “điểm nghẽn”. Một thực trạng đáng lo ngại là nhiều trẻ em phải ở lại quê nhà dưới sự chăm sóc của ông bà, trong khi cha mẹ đi làm ăn xa tại các KCN ở các tỉnh, thành phố khác. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sự phát triển toàn diện của người lao động và gia đình họ, mà còn làm suy giảm tính bền vững của mô hình phát triển KKT, KCN. Về lâu dài, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp chưa được phát huy đầy đủ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ làm chậm lại tốc độ tăng trưởng.

MC hỏi ông Nguyễn Đức Kiên: Thực tế cho thấy, chính sách ưu đãi đầu tư tại nhiều KCN, KKT hiện nay vẫn dựa khá nhiều vào quy mô vốn và lao động. Theo ông, cách tiếp cận này ảnh hưởng thế nào đến chất lượng dòng vốn, khả năng thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và cần chuyển dịch tư duy thu hút đầu tư ra sao để khắc phục tình trạng này?

Ông Kiên trả lời: Chúng ta phải lưu ý, các KCN vẫn chưa phát huy được vai trò đối với kinh tế vùng. Nói kinh tế vùng thì phải hiểu bản chất là tạo ra sự liên kết, một hệ sinh thái trong phát triển chung. Thời gian đầu, chúng ta tổ chức xây dựng các KCN, KKT với những mục tiêu rất rõ ràng là huy động vốn, tạo việc làm, tạo được nguồn thu cho địa phương để góp phần cải thiện đời sống, kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp cho phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, chúng ta quên mất một điều là sau một thời gian phát triển, “lượng đổi thì chất đổi”, tức là khi đã đạt được những mục tiêu ấy thì phải tiến thêm một bước nữa là chuyển giao công nghệ, phải có những doanh nghiệp hấp thụ được công nghệ mới và có những chính sách để ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đưa công nghệ vào và sẵn sàng chuyển giao.

Chúng ta đã có Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ, nhưng lại thiếu sự liên kết đồng bộ với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Sự thiếu đồng bộ này khiến các chính sách chưa tạo được động lực đủ mạnh để hình thành những doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và phát triển công nghệ, cũng như trở thành đối tác của các doanh nghiệp nước ngoài.

Trong khi đó, các doanh nghiệp FDI thường đưa ra lý do rằng không có doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Vì vậy, họ tiếp tục chủ động tổ chức sản xuất, vận hành và khai thác công nghệ trong phạm vi của mình, trong khi mối liên kết với khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn rất hạn chế.

Tính đến tháng 10/2026, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.Con số này cho thấy chúng ta đã có những chính sách thu hút đầu tư tương đối hiệu quả, nhưng điều đáng quan ngại là vẫn chưa hình thành được một hệ sinh thái đủ mạnh để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nếu không sớm khắc phục điểm nghẽn này, đến năm 2030, dù quy mô sản xuất và xuất khẩu có thể tiếp tục tăng trưởng, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu dừng lại ở vai trò gia công, lắp ráp và cung cấp lao động cho các chuỗi sản xuất do doanh nghiệp nước ngoài dẫn dắt, khó có thể đáp ứng mục tiêu trở thành một nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao.

Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục cập nhật…