Tưởng tăng sức đề kháng, nhiều người đang uống vitamin C sai cách

Viên sủi vitamin C được hòa tan trong nước trước khi uống, tiện sử dụng và có vị dễ uống nên được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần bổ sung vitamin C bằng viên sủi hàng ngày.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TTƯT.PGS.TS.BS Cao Thị Thu Hương, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, vitamin C là dưỡng chất thiết yếu, tham gia nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể.

Vitamin C giúp các tế bào miễn dịch hoạt động bình thường, có tác dụng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đây cũng là chất cần thiết để cơ thể tổng hợp collagen, duy trì da, mạch máu, mô liên kết và hỗ trợ quá trình lành vết thương.

Vitamin C còn tham gia một số quá trình chuyển hóa và giúp cơ thể tăng hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Theo bác sĩ Hương, viên sủi vitamin C chỉ nên sử dụng khi có nhu cầu, đúng liều lượng và không nên dùng kéo dài để tránh những tác dụng không mong muốn. Ảnh: Diễm Ly

Tuy nhiên, việc cơ thể cần vitamin C không đồng nghĩa ai cũng cần uống thêm vitamin C. Nếu chế độ ăn đã cung cấp đủ, bổ sung liều cao hơn không đồng nghĩa sức đề kháng sẽ tốt hơn.

“Tôi không khuyến khích người dân tự uống vitamin C liều cao chỉ để tăng sức đề kháng. Viên sủi chỉ nên được cân nhắc khi khẩu phần ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu hoặc có nguy cơ thiếu vitamin C. Liều dùng cần phù hợp với từng người và hàm lượng ghi trên sản phẩm”, bác sĩ Hương nói.

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5 nhóm người cần thận trọng

Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 3 tuổi, không nên tự ý sử dụng viên sủi vitamin C dành cho người lớn. Việc bổ sung cần phù hợp với độ tuổi và theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Người mắc bệnh thận hoặc từng bị sỏi thận cũng không nên tự dùng vitamin C liều cao trong thời gian dài. Bổ sung quá mức có thể làm tăng lượng oxalat trong nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Bác sĩ chỉ ra 5 nhóm người không nên tự uống viên sủi vitamin C. Hình ảnh có sử dụng AI

Người mắc bệnh quá tải sắt cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung vitamin C, do vitamin này có thể làm tăng hấp thu sắt.

Người tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch hoặc cần hạn chế muối nên đọc kỹ thành phần sản phẩm. Một số loại viên sủi chứa natri, do đó cần tính đến tổng lượng natri đưa vào cơ thể mỗi ngày.

Người từng dị ứng hoặc có phản ứng với thành phần của sản phẩm cần kiểm tra kỹ nhãn trước khi sử dụng. Nếu xuất hiện mề đay, phát ban hoặc dấu hiệu bất thường, nên ngừng dùng. Trường hợp khó thở, sưng môi, lưỡi hoặc họng cần được cấp cứu ngay.

Không phải cứ uống nhiều vitamin C là tốt

Theo bác sĩ Hương, người trưởng thành thường chỉ cần vài chục miligam vitamin C mỗi ngày, khoảng 60-90 mg tùy đối tượng và khuyến nghị. Phần lớn nhu cầu này có thể được đáp ứng thông qua rau xanh và trái cây.

Trong khi đó, một số viên sủi chứa lượng vitamin C cao hơn nhiều lần nhu cầu hàng ngày. Vì vậy, người dùng không nên mặc định rằng uống càng nhiều sẽ càng có lợi hoặc tự duy trì sản phẩm trong thời gian dài.

Khi sử dụng, cần hòa tan hoàn toàn viên sủi trong lượng nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất rồi mới uống. Người có cơ địa dễ khó chịu ở dạ dày nên theo dõi phản ứng của cơ thể và trao đổi với nhân viên y tế nếu cần. Ảnh minh họa

Sản phẩm cũng cần được bảo quản đúng hướng dẫn, đóng kín nắp sau khi lấy viên và để ở nơi khô ráo nhằm hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm.

Bác sĩ Hương nhấn mạnh, điều quan trọng không phải duy trì thói quen uống viên sủi vitamin C mỗi ngày, mà là bảo đảm cơ thể được cung cấp đủ vitamin C từ chế độ ăn. Sản phẩm bổ sung chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết và đúng liều.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, kết quả kiểm nghiệm các loại viên sủi vừa bị Công an Hà Nội triệt phá cho thấy sự thật ngỡ ngàng: Hoàn toàn không có vitamin B1, B3, B6 như quảng cáo, trong khi chất bảo quản Natri Benzoat vượt ngưỡng tới 33 lần.

Công an Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua hoặc sử dụng các sản phẩm C Sủi mang nhãn hiệu Multivitamin Pro, Actiso Râu ngô – Rau má và Actiso Pro do Công ty Vintechpharm cung cấp liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ điều tra và xử lý theo quy định.

Điều tra viên Mã Đại Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, tiếp nhận thông tin qua số điện thoại 0949.926.926, tại địa chỉ 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.