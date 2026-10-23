Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Vỡ túi phình não sau cơn đau đầu tăng dần

Theo người nhà, sau khi ngủ dậy, ông Nhanh đột ngột thấy đau nhẹ vùng đầu, lúc âm ỉ, lúc nhói lên. Cho rằng có thể do rối loạn tiền đình, ông ra nhà thuốc mua thuốc giảm đau uống rồi nằm nghỉ.

Tuy nhiên, đến chiều, cơn đau không giảm mà tăng dần, tập trung nhiều ở vùng trán và gáy. Gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình) cấp cứu.

ThS.BSNT.CKI Phó Thiên Phước, khoa Cấp cứu, cho biết người bệnh khai không có tiền sử bệnh nền và chưa từng kiểm tra sức khỏe định kỳ. Điểm khiến bác sĩ lưu ý là cơn đau xuất hiện đột ngột, diễn tiến tăng dần, khác với đau đầu thông thường. Người bệnh được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não bằng hệ thống MRI 3 Tesla để tìm nguyên nhân.

Hình ảnh MRI cho thấy tín hiệu bất thường tại nhiều rãnh não và các bể quanh thân não, gợi ý có máu trong khoang dưới nhện. Trên chuỗi xung khảo sát mạch máu, bác sĩ đồng thời phát hiện một túi phình kích thước khoảng 3 x 3 mm tại đoạn P2 của động mạch não sau trái.

Người bệnh được xác định xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não sau trái.

Bác sĩ đánh giá chức năng thần kinh, vận động cho ông cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Vỡ túi phình não có thể gây biến chứng nguy hiểm

"Đây là tình trạng có thể diễn tiến nặng dù biểu hiện ban đầu không rầm rộ. Máu thoát ra từ mạch máu não bị vỡ vào khoang dưới nhện có thể gây tăng áp lực nội sọ, co thắt mạch não, thiếu máu não hoặc tái xuất huyết", bác sĩ Phước giải thích.

Ngay khi có kết quả hình ảnh, ê-kíp Cấp cứu lập tức hội chẩn với Trung tâm Khoa học Thần kinh cùng Đơn vị Can thiệp thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp để lên phương án xử trí.

Bác sĩ nội trú CKII Dương Đình Hoàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp thần kinh, cho biết mục tiêu trước mắt là loại bỏ nguồn chảy máu, ngăn túi phình tiếp tục rò máu hoặc vỡ lại, đồng thời hạn chế các biến chứng thần kinh sau xuất huyết dưới nhện.

Nút túi phình động mạch não bằng 3 coil kim loại

Người bệnh được chỉ định chụp và nút phình động mạch não dưới sự hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Kết quả chụp DSA xác định túi phình nằm tại đoạn P2 động mạch não sau trái, cổ túi phình khoảng 1 mm. Với đặc điểm túi phình nhỏ nhưng đã gây xuất huyết, ê-kíp đưa vi ống thông chọn lọc vào túi phình và lần lượt đặt 3 coil kim loại để lấp đầy túi.

Sau can thiệp, hình ảnh chụp kiểm tra cho thấy dòng máu vào túi phình đã được loại bỏ hoàn toàn, trong khi dòng chảy trong mạch máu não được bảo tồn. Túi phình động mạch não sau trái được nút kín bằng coil.

Sau ca can thiệp kéo dài khoảng 45 phút, người bệnh tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh – Cột sống để phát hiện các biến chứng có thể xảy ra sau xuất huyết dưới nhện. Sau 2 ngày theo dõi, người bệnh xuất viện, hết đau đầu, không để lại di chứng thần kinh.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nghi ngờ vỡ túi phình não

Theo bác sĩ Hoàn, đau đầu là triệu chứng thường gặp khiến người dân dễ chủ quan. Tuy nhiên, một cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội hoặc khác hẳn những lần trước, đặc biệt tăng dần theo thời gian, cần được đánh giá y tế thay vì tự điều trị tại nhà.

Xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình có thể khởi đầu bằng đau đầu, nhưng mức độ biểu hiện ở mỗi người khác nhau. Một số trường hợp có thể kèm nôn ói, cứng gáy, sợ ánh sáng, rối loạn ý thức hoặc yếu liệt, nhưng không phải người bệnh nào cũng xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu này.

Việc người bệnh đến viện khi cơn đau còn chưa kèm các triệu chứng thần kinh rõ ràng giúp bác sĩ có cơ hội tìm được nguyên nhân và xử trí sớm, lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn, ít xâm lấn.