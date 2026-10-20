Tưởng ra ở riêng sẽ thoát cảnh mẹ chồng nàng dâu, vợ không ngờ bị chồng 'trừng phạt' 10 năm

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đẩy hôn nhân vào sóng gió

Năm 25 tuổi, Ngọc kết hôn với Đạt, mang theo niềm tin giản dị rằng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, những ngày đầu làm dâu nhanh chóng biến thành chuỗi tháng ngày căng thẳng vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy êm đẹp.

Mỗi lần hai người phụ nữ xảy ra mâu thuẫn, Đạt lại rơi vào tình thế khó xử. Nhưng thay vì tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề, anh thường khuyên vợ nhẫn nhịn, bởi mẹ anh chỉ có mình anh là con trai.

Ngọc đã nhiều lần cố gắng, nhưng càng nhún nhường, cô càng cảm thấy mình không có tiếng nói trong chính cuộc sống của mình. Cuối cùng, cô đề nghị ra ở riêng, hy vọng khoảng cách sẽ giúp các thành viên bớt va chạm.

"Nếu anh thực sự muốn giữ gia đình này, muốn hàn gắn mối quan hệ giữa em và mẹ, tốt nhất hãy để em sống xa mẹ một chút", Ngọc nói trong nước mắt.

Sau nhiều lần tranh cãi, Đạt miễn cưỡng đồng ý. Cô tưởng rằng đó sẽ là khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân dễ thở hơn. Nhưng Ngọc không ngờ quyết định ấy lại trở thành cái cớ để chồng trút lên cô mọi sự bất mãn trong suốt những năm sau đó.

Trong suy nghĩ của Đạt, chính vợ đã lựa chọn cuộc sống này nên cô phải tự chịu đựng. Ảnh minh họa

Hai con nhỏ khiến vợ kiệt sức, chồng vẫn chỉ biết chê bai

Sau khi sinh hai con, cuộc sống của Ngọc gần như bị lấp kín bởi công việc, bỉm sữa, cơm nước và những chuyến đưa đón con đi học. Sáng cô tất bật chuẩn bị cho cả nhà, ban ngày đi làm, tối trở về lại lao vào dọn dẹp, tắm rửa và chăm sóc con cái.

Có những hôm mệt đến mức chỉ muốn ngồi xuống nghỉ vài phút, Ngọc vẫn phải cố gắng hoàn thành mọi việc. Mái tóc từng được chăm chút giờ thường xuyên rối bời, quần áo cũng chỉ cần sạch sẽ, tiện lợi là đủ.

Trong khi đó, Đạt gần như đứng ngoài guồng quay ấy. Anh đi làm về thì nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, còn việc nhà mặc nhiên trở thành trách nhiệm của vợ.

Điều khiến Ngọc đau lòng nhất là mỗi lần trở về sau những cuộc nhậu, Đạt không hỏi vợ đã trải qua một ngày thế nào mà chỉ chăm chăm soi xét căn nhà.

"Có mỗi việc nhà cửa mà em cũng không làm xong. Ngày trước ở với bố mẹ, em chẳng phải nhàn hơn sao? Cứ nhất quyết đòi ra riêng để rồi bây giờ cả nhà phải khổ", anh càu nhàu.

Ngọc chết lặng. Cô ra ở riêng vì muốn bảo vệ cuộc hôn nhân, chứ đâu phải để nhận thêm một công việc không lương và gánh luôn phần trách nhiệm của chồng.

Nhưng trong suy nghĩ của Đạt, chính vợ đã lựa chọn cuộc sống này nên cô phải tự chịu đựng. Anh không cần phải thay đổi, cũng chẳng cần học cách làm một người chồng biết sẻ chia.

Từ người vợ dịu dàng trở thành người phụ nữ cáu bẳn

Những lời trách móc lặp đi lặp lại khiến Ngọc dần thay đổi. Cô không còn vui vẻ như trước, dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt và chẳng còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe bất cứ ai.

Đáng buồn hơn, người phải hứng chịu những cơn giận ấy đôi khi lại là hai đứa trẻ vô tội.

Có lần, chỉ vì con làm đổ cốc nước khi đang ăn, Ngọc đã lớn tiếng quát mắng. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của con, cô bỗng sững người. Đêm đó, sau khi dỗ con ngủ, Ngọc ngồi một mình trong phòng tắm, nước mắt không ngừng rơi.

Cô ghét chính mình vì đã trở thành người mẹ như vậy, nhưng sáng hôm sau, guồng quay công việc và gia đình lại cuốn cô đi, không cho cô cơ hội nghỉ ngơi hay chữa lành những tổn thương đang tích tụ.

Với Đạt, Ngọc cũng chẳng còn muốn tâm sự. Cô không kể chuyện ở cơ quan, không chia sẻ những lo lắng về con cái, càng không mong chờ một lời an ủi từ chồng.

Hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà, vẫn cùng chăm sóc con, nhưng dường như đã trở thành hai người xa lạ. Ngay cả chuyện chăn gối cũng chỉ còn là nghĩa vụ, không có sự gần gũi hay mong muốn kết nối từ cả hai phía.

Đạt nhận ra vợ lạnh nhạt, nhưng thay vì tự hỏi mình đã làm gì khiến cô thay đổi, anh lại cho rằng Ngọc ngày càng khó chiều.

Màn đối chất khiến chồng cứng họng sau nhiều năm vô tâm

Không ít lần, Đạt đem Ngọc ra so sánh với vợ đồng nghiệp, vợ bạn bè. Anh kể người này khéo léo, người kia lúc nào cũng xinh đẹp, nhà cửa gọn gàng, con cái ngoan ngoãn.

Mỗi lần như vậy, Ngọc đều im lặng. Cho đến một tối, khi Đạt tiếp tục chê bai căn nhà bừa bộn và trách vợ chẳng còn quan tâm đến chồng, cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

"Anh lúc nào cũng nhìn vợ người ta rồi về chê vợ mình. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi vì sao họ có thời gian chăm sóc bản thân không?", Ngọc nghẹn giọng.

Cô nhìn thẳng vào chồng, nói tiếp: "Vợ người ta có tiền đi làm đẹp, cà phê với bạn bè vì chồng họ biết san sẻ. Có nhà còn thuê người giúp việc, đâu phải một mình vợ gánh tất cả. Còn anh thì sao? Anh tính toán từng đồng tiền nước mắm, em ốm cũng chẳng được nghỉ ngơi, cuối tuần lại ép em đưa con về quê. Anh muốn em vừa kiếm tiền, vừa chăm con, vừa làm việc nhà, lại phải luôn xinh đẹp và dịu dàng để anh hài lòng sao?".

Đạt định phản bác nhưng không tìm được lời nào thích hợp. Anh quen với việc vợ im lặng chịu đựng, đến mức tưởng rằng sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên.

Cuộc tranh cãi hôm đó không khiến Đạt thay đổi. Những ngày sau, anh vẫn lạnh nhạt, còn Ngọc hiểu rằng cô không thể tiếp tục đặt hy vọng vào một người chưa bao giờ thực sự muốn lắng nghe mình.

Quyết định ly hôn sau 10 năm hôn nhân

Hai tháng sau cuộc đối chất, Ngọc đặt lá đơn ly hôn trước mặt chồng. Cô đã suy nghĩ rất lâu, cân nhắc tương lai của hai con và cả những khó khăn đang chờ đợi mình phía trước.

Đạt sững sờ. Anh không nghĩ vợ sẽ thực sự rời đi, càng không tin người phụ nữ từng nhẫn nhịn suốt bao năm lại có ngày chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Anh trách Ngọc ích kỷ, cho rằng cô chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho con. Nhưng lần này, cô không còn tranh cãi.

Ngọc hiểu rằng các con cần một gia đình có tình yêu thương, chứ không chỉ cần cha mẹ ở chung một nhà. Cô muốn giành quyền nuôi con, đồng thời chuẩn bị tinh thần để bắt đầu lại, dù biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng.

Nhìn lại 10 năm đã qua, điều khiến Ngọc tiếc nuối nhất không phải là những tháng ngày vất vả hay tuổi xuân đã trôi đi, mà là cô từng cố gắng đến kiệt sức để níu giữ một cuộc hôn nhân chỉ có mình nỗ lực.

"Nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ không lấy chồng chỉ vì nghĩ rằng kết hôn là điều tất yếu của cuộc đời", Ngọc tự nhủ.

Câu chuyện của Ngọc là lời nhắc nhở rằng hôn nhân không thể bền vững nếu một người cứ hy sinh còn người kia chỉ biết đòi hỏi. Đôi khi, điều khiến một cuộc hôn nhân tan vỡ không phải ngoại tình hay những biến cố lớn lao, mà chính là sự vô tâm kéo dài, khiến người từng yêu thương nhau dần cạn kiệt tình cảm và không còn muốn bước tiếp cùng nhau.